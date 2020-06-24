Турецкая партия предложила план по признанию Крыма российским

Турецкая партия Vatan ("Родина") представила план, предполагающий признание российского суверенитета над Крымом. Документ, получивший название "Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира", предлагает еще несколько мер, идущих вразрез с внешнеполитической линией правительства Тайипа Эрдогана. Среди них - закрытие военных баз США и НАТО в регионе, признание Республики Абхазия и самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра и другие.

Все эти инициативы были представлены на совещании членов партии, состоявшемся в виртуальном формате. Руководитель бюро международных отношений партии Vatan Семих Корай назвал главной целью документа, содержание которого цитирует РИА Новости, изоляцию США в регионе и реализацию целостной стратегии на основе Евразийского сотрудничества и Западноазиатского союза. По его словам, план "основан на укреплении оси сотрудничества между Турцией и Россией".

Воссоединение Крыма с Россией состоялось в 2014 году после референдума, на котором подавляющее большинство жителей острова (более 95 процентов) поддержало эту инициативу.