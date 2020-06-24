В Астрахани 800 военнослужащих прошли маршем в честь Победы

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в Астрахани состоялось торжественное построение войск территориального гарнизона Южного военного округа.

Победным маршем по площади имени Ленина прошли 800 военнослужащих - сотрудники Росгвардии, Центра боевого применения и боевой подготовки воздушно-космических сил России, казачьего войска Донского, астраханской таможни, территориальных управлений служб судебных приставов и исполнения наказаний, спасательных и силовых ведомств.

- Деды и прадеды этих военнослужащих участвовали в Великой Отечественной войне, - сообщили ведущие церемонии торжественного построения. Например, дед командующего парадным расчетом главка МЧС по области полковника Сергея Авраменко ушел на фронт 18-летним, за доблесть и мужество в боях с врагом удостоен ордена Красной звезды, дед подполковника внутренней службы регионального УФСИН Анатолия Иванова защищал Сталинград и дошел до Германии.

- Отмечая эту священную дату, мы вновь осознаем все величие Победы над нацизмом, гордимся что именно наши отцы и деды смогли спасти мир от порабощения, - заявил в своем выступлении перед участниками победного марша губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

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