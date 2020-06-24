В Крыму открыли бюст Героя Советского Союза Ашота Аматуни

В Симферополе торжественно открыли бюст Героя Советского Союза, генерал-лейтенанту Ашоту Аматуни. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава РК Сергей Аксенов, который участвовал в церемонии.

Он отметил, что Ашот Апетович был добрым, сильным, мужественным человеком и прожил яркую жизнь, внеся значительный вклад в развитие Крыма и патриотическое воспитание молодежи.

- Его жизнь - истинный образец воинской доблести, самоотверженного служения Отечеству, непоколебимой силы воли и стойкости духа, - подчеркнул Аксенов. - Это нравственный маяк и идейный компас для всех нас.

Глава республики выразтил уверенность в том, что в Крыму продолжат открывать памятники в честь людей, которыми гордится вся Россия, именами героев продолжат называть крымские школы и улицы городов.

Бюст Героя СССР установили на средства Армянской общины Крыма.

Ашот Аматуни (1923-2018) родился в армянской семье в городе Ленинакан (ныне Гюмри) Армянской ССР. В 1945 году "за образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство" гвардии лейтенанту Аматуни присвоили звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". С 1947 года по 1955 год избирался депутатом Верховного Совета Армянской ССР. В 1980-х годах занимал пост заместителя военного комиссара Армянской ССР.

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