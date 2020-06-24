Новости

Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы 13:25
Видео: в параде в Москве участвовало более 200 единиц боевой техники 13:25
Ефимов: Деловая активность в Москве превысила докризисные показатели 13:25
Видео: По Элисте в честь Победы проехали всадники 13:25
В Железноводске прошел первый в России марш врачей 13:22
В Новороссийске Парад Победы открыл противолодочный корабль "Касимов" 13:17
Путин переговорил "на ногах" с лидерами Казахстана, Узбекистана и Таджикистана 13:09
Lifan остаeтся в России: в компании рассказали о своих планах 13:05
В Красноярске машина насмерть сбила ребенка на самокате 13:02
Парад Победы в Севастополе прошел на суше, в воздухе и в море 13:00
В Параде Победы в Новосибирске впервые прошли современные танки 12:45
В Калининграде маршем прошли женщины-военнослужащие Балтфлота 12:44
Новый Volkswagen Arteon: универсал, гибрид и "заряженная" версия 12:37
Ученые спрогнозировали пожары на территории Тунгусского заповедника 12:37
Вандалы осквернили памятник идеолога Ирландской республиканской армии 12:31
В Параде на Красной площади приняли участие расчеты пяти государств ОДКБ 12:23
В Саратове прошло торжественное шествие войск в честь 75-летия Победы 12:23
CNBC: Россия продемонстрировала на Параде военную мощь 12:19
В Крыму открыли бюст Героя Советского Союза Ашота Аматуни 12:16
Kia показала конкурента Toyota Alphard на официальных фото 12:15
Во Владикавказе на Параде Победы пролетел "Ночной охотник" 12:06
По Невскому проспекту прошло шествие Победы 12:05
Суд обязал президента Бразилии носить маску на публике 11:56
В Татарстане сошла с рельсов цистерна с метанолом 11:48
В Ирландии во время пандемии заболело рекордное количество медиков 11:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Вышла в свет книга "Олег Куваев" о культовом писателе советских геологов
Вышла в свет книга "Олег Куваев" о культовом писателе советских геологов
ФСБ рассекретила архивные документы о первом параде Победы
ФСБ рассекретила архивные документы о первом параде Победы
Верховный суд разъяснил, почему фото нарушения не может быть доказательством
Верховный суд разъяснил, почему фото нарушения не может быть доказательством
24.06.2020 12:16
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Крыму открыли бюст Героя Советского Союза Ашота Аматуни

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Пресс-служба главы Республики Крым Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
Фото: Пресс-служба главы Республики Крым

В Симферополе торжественно открыли бюст Героя Советского Союза, генерал-лейтенанту Ашоту Аматуни. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава РК Сергей Аксенов, который участвовал в церемонии.

Фото: Русская подводно-исследовательская экспедиция
В Черноморском увековечат память моряков-подводников "Щ-216"

Он отметил, что Ашот Апетович был добрым, сильным, мужественным человеком и прожил яркую жизнь, внеся значительный вклад в развитие Крыма и патриотическое воспитание молодежи.

- Его жизнь - истинный образец воинской доблести, самоотверженного служения Отечеству, непоколебимой силы воли и стойкости духа, - подчеркнул Аксенов. - Это нравственный маяк и идейный компас для всех нас.

Глава республики выразтил уверенность в том, что в Крыму продолжат открывать памятники в честь людей, которыми гордится вся Россия, именами героев продолжат называть крымские школы и улицы городов.

Бюст Героя СССР установили на средства Армянской общины Крыма.

Ашот Аматуни (1923-2018) родился в армянской семье в городе Ленинакан (ныне Гюмри) Армянской ССР. В 1945 году "за образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство" гвардии лейтенанту Аматуни присвоили звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". С 1947 года по 1955 год избирался депутатом Верховного Совета Армянской ССР. В 1980-х годах занимал пост заместителя военного комиссара Армянской ССР.

Все материалы сюжета "75-летие Победы" читайте здесь.

Общество История Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Симферополь 75 лет Великой Победы

Главное сегодня

75 лет Великой Победы
75 лет Великой Победы
Фотогалерея: Парад на Красной площади в Москве
Военный парад в Волгограде открыл танк Т-34
Космонавты с борта МКС поздравили с юбилеем Парада Победы 1945 года
За сутки в России подтверждено 7176 случаев COVID-19 в 84 регионах
Названы регионы-лидеры по уровню благосостояния семей
Как защититься от укусов клещей