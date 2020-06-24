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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Крыму отреставрировали Обелиск Славы

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Пресс-служба АО "Рособоронэкспорт" Фото: Пресс-служба АО "Рособоронэкспорт"
Фото: Пресс-служба АО "Рособоронэкспорт"

В Феодосии торжественно открыли после реставрации Обелиск Славы и памятник "Братская могила советских воинов 1941 - 1942 гг.". Об этом сообщила пресс-служба АО "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех").

Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
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На работы ушло более двух месяцев. За это время реставраторы отремонтировали стелу, что представляет собой скульптуру краснофлотца, прислонившегося к скале, с автоматом в правой руке, вновь зажгли Вечный огонь и установили подсветку монумента. Также специалисты заменили ограждения, треснувшие плиты и бордюры и наладили систему отведения дождевых вод, а в парке рядом с обелиском высадили деревья и кустарники.

Обелиск Славы возвели на Холме Славы в поселке Орджоникидзе (Феодосийский городской округ) в честь 35-летия начала боев за освобождение Крымского полуострова от немецко-фашистских захватчиков в 1976 году. Площадка у памятника, к которой ведет лестница длиной 69 метров, ограждена каменной стенкой и выложена плиткой.

В декабре 1941 году в Феодосии высадился десант 44-й армии Закавказского фронта. Уже 30 декабря 1941-го красноармейцы освободили город от оккупантов. Однако в середине января 1942 года гитлеровцы начали наступление в районе Феодосии, из-за чего советские десантники стали с боями отходить на Ак-Монайский перешеек и к Севастополю. Тогда часть воинов-десантников погибли у поселка Орджоникидзе.

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