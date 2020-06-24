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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Новороссийске Парад Победы открыл противолодочный корабль "Касимов"

Текст: Анна Юркова

В городе-герое Новороссийске 75-летие Победы в Великой Отечественной войне отметили торжественными мероприятиями на суше, море и в воздухе.

Парад начался в 9 часов утра в акватории Цемесской бухты - здесь на линии парадной диспозиции выстроились корабли Новороссийской военно-морской базы: малый противолодочный корабль "Касимов", спасательное буксирное судно "СБС-742", гидрографическое судно "ГС-402", а также пограничный сторожевой корабль Пограничной службы ФСБ России. Экипажи кораблей по традиции поздравил начальник гарнизона и командир Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота, контр-адмирал Виктор Кочемазов.

Фото: Юлия Крымова/РГ
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После этого действо перекинулось на главную городскую площадь имени Ленина. Из-за пандемии военные торжества состоялись без зрителей, на трибуне присутствовали только восемь участников Великой Отечественной войны и волонтеры. Перед гостями в парадном строю прошли около 1,5 тысячи военнослужащих Черноморского флота и Воздушно-десантных войск.

В жарком небе участников парада поприветствовали асы пилотирования смешанной авиационной группы ЮВО: истребители Су-27СМ, штурмовики Су-25, вертолеты- Ми-28 и Ка-52.

Продолжит праздник акция "Весть Победы" - на легендарной Малой земле волонтеры выпустят в небо голубей как символов мира. Вечером во дворах жилых многоквартирных домов творческие агитбригады споют известные песни военных лет. Все желающие смогут поучаствовать в квест-экскурсии "История Победы", которая пройдет в онлайн-формате. А завершит этот день красочный салют.

Все материалы сюжета "75-летие Победы" читайте здесь.

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