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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Параде Победы в Симферополе приняли участие 70 единиц военной техники

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
В Симферополе прошел парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который стал первым массовым мероприятием в республике с момента объявления режима повышенной готовности.

Ветеранов на парад привезли индивидуально, с соблюдением всех необходимых мер безопасности. А всех волонтеров и организаторов, которые контактировали с ними или привозили на парад, за день до события протестировали на коронавирус. На площади Ленина ветеранов разместили в отдельной чистой зоне. всех остальных зрителей действовал обязательный масочный режим и термометрия при проверке на рамках металлоискателя. Саму же площадь Ленина перед появлением зрителей и прохождением колонн продезинфицировали антисептиками.

Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
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Парад начался с торжественного выноса государственного флага РФ и копии Знамени Победы. После этого личный состав частей Симферопольского гарнизона и механизированная колонна военной техники прошли по проспекту Кирова от площади имени Героя Советского Союза Амет-Хана Султана до площади Советской. Во главе колонны несли штандарты всех фронтов Великой Отечественной, а также флаг освобождавшей полуостров 51-й армии.

Всего в параде приняли участие более тысячи военнослужащих соединений Черноморского флота и Росгвардии. А вот полицейские, кадеты и юнармейцы в этот раз из соображений санитарной безопасности в колонне не прошли. После пеших коробок зрители увидели колонну из 70 единиц военной техники, в том числе БТР-80 и БТР-82А, пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-400, бронеавтомобили "Рысь" и "Тайфун", противотанковый комплекс "Хризантема" и другие. Впервые в механизированной колонне в Симферополе проехали и пушечные зенитные комплексы "Панцирь-С".

После прохождения колонны зрители парада смогли увидеть с установленного на площади большого экрана поздравление президента РФ Владимира Путина. Далее к крымчанам обратились глава РК Сергей Аксенов и спикер госсовета РК Владимир Константинов. Аксенов отетил, что "благодаря мужеству и самоотверженности советских воинов у нас есть сегодня великая страна, которой мы любим и гордимся - Россия".

- Уверен, что в дальнейшем наше поколение будет брать пример с ветеранов, - сказал Аксенов. - И главный лозунг для нас: "Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет". Наша страна и дальше будет развиваться под мирным небом благодаря подвигу советского народа. Слава нашим ветеранам! Да здравствует Россия! Ура!!!

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов напомнил собравшимся об огромных потерях советского народа в Великой Отечественной войне.

Фото: Пресс-служба правительства Севастополя
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- Более 27 миллионов жизней отдал наш народ, - сказал он. - Это невосполнимая утрата. Сотни разрушенных городов, тысячи сожженных сел, полностью сожженная территория европейской части СССР. Крым понес тяжелейшие утраты во время Великой Отечественной войны. Все города были практически разрушены. Крымчане заплатили великую цену: 200 тысяч мирных жителей полегло в концентрационных лагерях. На территории полуострова погибло более миллиона советских солдат. Такую плату заплатил наш народ. 75-летие Побед - это торжество русского советского духа, это торжество нашего оружия. Обязанность нашего поколения - помнить и чтить.

Торжественный парад прошел и в Керчи, где в праздничной колонне промаршировали 640 военнослужащих и 40 единиц техники. После завершения наземной части парада над городом-героем пролетели 14 самолетов и вертолетов.

Все материалы сюжета "75-летие Победы" читайте здесь.

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