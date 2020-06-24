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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Сочи спортсмены подняли Знамя Победы на вершину горы Ачишхо

Текст: Анна Юркова
Фото: Пресс-служба администрации Сочи Фото: Пресс-служба администрации Сочи
Фото: Пресс-служба администрации Сочи

В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пятеро жителей Сочи поднялись с красным знаменем на гору Ачишхо - высотой 2391 метров над уровнем моря. Забег возглавила мастер спорта по альпинизму, многократный призер чемпионатов по скайраннинну и мировая рекордсменка по восхождению на Эльбрус Оксана Стефаньшина. Об этом сообщили в администрации города-курорта Сочи.

Фото: Виталий Невар/ТАСС
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Маршрут спортсменов пролегал от Хмелевских озер и занял в общей сложности чуть более четырех часов. На вершине Ачишхо группа водрузила копию штурмового флага Идрицкой стрелковой дивизии, который был поднят 1 мая 1945 года над Рейхстагом военнослужащими Красной Армии.

- Мы подняли красный стяг на одной из самых высоких вершин Сочи, чтобы почтить память тех, кто воевал, трудился в тылу и всеми возможными способами приближал Великую Победу. Мы преодолевали броды рек, непростые спуски и подъемы для того, чтобы просто сказать "спасибо" нашим дедам и прадедам - солдатам, офицерам, врачам сочинских военных госпиталей и обыкновенным жителям, которым пришлось пройти через все ужасы того страшного времени, - поделился участник забега, заместитель директора департамента физической культуры и спорта администрации Сочи Игорь Принь.

Кстати

В годы войны Сочи стал крупнейшей госпитальной базой юга России. С 1941 по 1945 годы добровольцами на фронт ушли свыше 18 тысяч местных жителей, более 4,5 тысяч из них погибли. Солдаты не пустили врага в поселок Красная Поляна, линия обороны как раз проходила в районе перевалов Аишхо и Псеашхо, где велись ожесточенные бои за Кавказ.

Все материалы сюжета "75-летие Победы" читайте здесь.

Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край 75 лет Великой Победы

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