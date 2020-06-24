Видео: По Элисте в честь Победы проехали всадники

На центральной улице Ленина в Элисте состоялось торжественное прохождение, посвященное Победе и 75-летию Парада 1945 года. Как отметили в администрации города, это первое подобное мероприятие в столице Калмыкии.

Примечательно, что в прохождении приняли участие два десятка конных казаков Калмыцкого казачьего округа. Всадники были одеты в стилизованную форму 110 отдельной калмыцкой кавалерийской дивизии времен Великой Отечественной войны.

А в составе механизированной колоны проехали 22 единицы боевой техники региональной общественной организации "Союз ветеранов Группы войск в Германии", МВД, Росгвардии, УФСИН, ДОСААФ и МЧС. Речь идет о бронетранспортерах, бронемашинах, а также автомобилях, мотоциклах и автоцистернах.

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