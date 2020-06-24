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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Видео: В Элисте в честь Победы прошел концерт на крыше администрации

Текст: Руслан Мельников

На крыше городской администрации Элисты выступили солисты Государственного симфонического оркестра Республики Калмыкия.

Как отметили в администрации, необычный концерт был посвящен 75-летию Победы и Параду 1945 года.

Видео: По Элисте в честь Победы проехали всадники

На крыше здания прозвучали песни военных лет. Заслуженная артистка Калмыкия Инесса Месхишвили также исполнила "Арию Женьки" из оперы "А зори здесь тихие". А с произведением "Эхо Любви" на стихи Роберта Рождественского выступила лауреат премии главы Республики Калмыкия Эвелина Лиджиева.

"Музыкой военных лет артисты симфонического оркестра отдают дань уважения нашим уважаемым ветеранам. Я считаю проведение подобного концерта именно здесь, на крыше городской администрации, очень символичным", - отметил глава горадминистрации Дмитрий Трапезников.

Все материалы сюжета "75-летие Победы" читайте здесь.

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