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24.06.2020 11:36
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Военный парад в Волгограде открыл танк Т-34

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
На площади Павших Борцов в Волгограде прошел военный парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В праздничном шествии приняли участие более тысячи человек. Участники были одеты в современные комплекты боевого снаряжения "Ратник" с модернизированными автоматами АК-74М и АК-12, а также в форму времен войны.

- Подвиг советского народа навеки стал примером мужества, несгибаемого мужества и любви к Родине. Эта память священна для нашей страны. 27 миллионов погибших - это горькая правда Победы, которую мы не в праве предать забвению, - сказал полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Механизированную колону возглавил танк Т-34, за которым прошли реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г", танки Т-90, боевые машины пехоты БМП-3, самоходные гаубицы "Мста-С", "Хоста", зенитный ракетный комплекс "Тор-М2", "Стрела-10", противотанковый комплекс "Штурм-С", ремонтно-эвакуационная машина "РЭМ-КЛ", УАЗ "Патриот", автомобили "Виллис", ГАЗ-69, ЗИС-5, мотоцикл М-72.

По информации пресс-службы Южного военного округа, всего в параде задействовано более 40 единиц современной и ретротехники.

Также задействовали экипажи боевых вертолетов Ми-8АМТШ, Ми-28Н, Ми-35 и самолетов Су-24М, Су-25, Су-27 и Су-34, которые совершили маневры на высотах от 100 до 300 метров на скоростях от 250 до 600 километров в час.

Самыми почетными гостями парада стала ветераны Великой Отечественной войны.

- Я боялся проспать парад, поэтому проснулся в пять утра. Подготовился, сделал зарядку. За мной машина приехала и привезла сюда. Рад и счастлив увидеть всех, - сказал 96-летний участник Сталинградской битвы Хамзя Гафуров.

Все материалы сюжета "75-летие Победы" читайте здесь.

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