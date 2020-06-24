Володин на Мамаевом кургане почтил память погибших в Великой Отечественной войне

"Сегодня здесь, в Волгограде, соприкасаешься с историей и понимаешь, какой ценой далась Победа, далась наша жизнь", - сказал Вячеслав Володин, которого цитирует пресс-служба ГД.

Он напомнил, что Великая Отечественная война прошла по каждой семье, "все мы потеряли близких". "У меня погиб дедушка, у бабушки погибли три брата, у папы погиб брат, - рассказал Володин. - Ему было 16 лет, он под Камышином перевозил раненых на буксире и его разбомбили. Поэтому для нас День Победы - это всегда праздник со слезами на глазах".

Председатель Госдумы напомнил, что Победа дала возможность не только гражданам России, "жить, планировать будущее, растить детей, радоваться жизни".

"И сегодня мы должны сделать все, чтобы никто не мог очернить нашу Победу, - подчеркнул он. - Мы должны ценить память наших близких - тех, кто ради нас пожертвовал собой, кто остался в сырой земле и не может себя защитить. Мы должны эту память пронести через годы и века, передавая ее нашим детям и внукам".

Ранее Вячеслав Володин поддержал обращение руководства Волгоградской области о масштабной реконструкции историко-мемориального комплекса.