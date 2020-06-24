Захарова оценила заявления Киева о многомиллионных долгах России

В Киеве ищут любые причины, лишь бы не заниматься решением конкретных проблем. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ на просьбу прокомментировать слова замминистра иностранных дел Украины о "многомиллионных долгах" России перед этим государством.

Соответствующее заявление ранее сделал замглавы МИД Украины Василий Боднар. По его словам, Москва обязана выплачивать Киеву по 100 млн долларов в год за то, что Черноморский флот базируется в Крыму, как это происходило до вхождения полуострова в состав Российской Федерации.

"Уже не знают, что придумать, лишь бы делом не заниматься", - приводит реакцию Захаровой портал Politexpert.

"Россия не может сама у себя арендовать место для флота. Украине нужно научиться зарабатывать деньги, а не пытаться состригать их у своего соседа", - заявила, в свою очередь, ТАСС сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.