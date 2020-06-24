Модель отчаяния на основе рыбок зебраданио впервые в мире создали российские ученые. Они доказали, что состояние вынужденной беспомощности возникло у живых существ на планете задолго до человека, когда появились первые челюстные рыбы. По мнению исследователей, поняв механизм того, почему рыбы впадают в отчаяние и как с ним борются, человечество сможет найти эффективное лекарство от уныния и страха.

- Изучая рыб, мы выявили древние механизмы развития стрессорного заболевания мозга. Сейчас важно применить эти знания для терапии человека. Рыбы появились 400 миллионов лет назад. Грызуны, которые до сих пор были основным объектом исследований, - примерно 200 миллионов лет. Полученные данные на сотни миллионов лет отодвигают и возникновение депрессивных состояний. Но важно не просто радоваться открытию, а сконцентрироваться на механизмах образования патологии, - пояснил руководитель исследовательской группы профессор Алан Калуев.

Несмотря на то что сенсационное заявление об "отчаянии у рыбок" прозвучало в Екатеринбурге, разработки ведутся в нескольких регионах. Ученые Санкт-Петербургского университета сконцентрировались на моделировании депрессии и стресса, в Уральском федеральном университете тестируют препараты, помогающие снять синдром отчаяния. Несмотря на развитие фармакологии, человечество до сих пор не изобрело эффективного лекарства от страха, и эволюционный опыт рыб, по мнению ученых, поможет найти рецепт.

У человека и рыбки зебраданио совпадает 70 процентов генов. Выходит, все мы немного рыбы

Теории, конечно, возникают разные, в том числе революционные. В частности, исследователей заинтересовала способность депрессии эволюционировать: если заболевание существует до сих пор, значит, оно сотни миллионов лет развивалось параллельно с животными и благополучно выжило.

- Как ни парадоксально, помимо негативных последствий, у депрессии есть и некоторые положительные стороны. Например, испытывая грусть, животное предпочитает никуда не высовываться, сидит в норке и боится. Следовательно, его минуют хищники, стихии и прочие бедствия, оно остается носителем гена и впоследствии передаст его другим, - обосновывает столь неожиданный аспект печали и отчаяния профессор Калуев.

Но при всей позитивности такого поворота патологическое состояние психики наносит человеку гораздо больший вред. Тревога - самое массовое психическое отклонение у гомо сапиенс. А депрессия, по данным ВОЗ, занимает второе место в мире после сердечно-сосудистых заболеваний.

В поле зрения ученых, занимающихся изучением нервной системы человека, рыбы попали давно. Эксперименты проводили на золотых рыбках, гуппи и даже на карасях, которых поили валерьянкой, чтобы выяснить, насколько быстро они успокаиваются.

Но к крохотной, до 3-4 сантиметров в длину, зебраданио у нейробиологов особое отношение. На воле рыбка обитает в ручьях Юго-Восточной Азии, очень быстро размножается и стремительно развивается. Но самое главное - она обладает сложной нервной системой, по строению ее мозг почти идентичен человеческому. Те же серые клеточки (у людей примерно 85 миллиардов нейронов, у зебраданио - миллионы), правда, полностью отсутствует кора головного мозга. Кроме того, недавно выяснилось, что генетически человек и эта рыбка очень схожи: совпадает 70 процентов генов. Выходит, даже если ты не плаваешь, все равно немного рыба. Отсюда и похожие нервные процессы.

Поэтому зебраданио - отличные живые тесты на препараты, активно используемые для борьбы с депрессией. Рыбки уже дали оценку десятку популярных в психиатрии лекарств: от антидепрессантов до транквилизаторов и простых успокоительных. Возможно, в скором времени реакция рыб станет обязательным и весомым аргументом во всех разработках фармацевтов.

Между тем

Конечно, ждать прямолинейных рецептов от рыб для борьбы с отчаянием не приходится. Но отдельные советы исследователи готовы дать.

- Есть важные моменты в их поведении, помогающие бороться с "нервами". Рыбы - стайные животные, проводят большую часть времени в окружении своих друзей, семейства. Причем у них не бывает выраженного повреждающего ткани агрессивного поведения. В крайнем случае плавники пощипают, но не прокусят до крови и не загрызут. Человек как социальный тип мог бы этой поддержке и умению решать конфликты у рыб поучиться. Да и перенять привычку молчать некоторым людям порой тоже полезно, - рекомендовал Алан Калуев.