Новости

ЦЕРН намерен построить новый 100-километровый коллайдер 15:01
В Крыму отреставрировали Обелиск Славы 14:58
Врачи предупредили о пожизненных последствиях перенесенного COVID-19 14:55
"Скверный характер": продюсер Харламова о его разводе с Асмус 14:54
На Камчатке прогремел первый в стране салют в честь Великой Победы 14:47
Сценарист фильмов с Чаком Норрисом Стив Бинг покончил с собой 14:35
Источник: Харламов оставил Асмус элитную загородную недвижимость 14:30
Телеведущая Ангелина Вовк рассказала, что перенесла клиническую смерть 14:21
Видео: В Элисте в честь Победы прошел концерт на крыше администрации 14:01
Покупатели из 25 стран записались на распродажу из парижского отеля Ритц 13:55
ООН проверит сообщения о жаре +38°С на полюсе холода в Якутии 13:55
Не сократившие добычу нефти страны ОПЕК+ пообещали исправиться 13:47
Президент Беларуси присутствовал на параде Победы в Москве 13:37
Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы 13:25
Видео: в параде в Москве участвовало более 200 единиц боевой техники 13:25
Ефимов: Деловая активность в Москве превысила докризисные показатели 13:25
Видео: По Элисте в честь Победы проехали всадники 13:25
В Железноводске прошел первый в России марш врачей 13:22
В Новороссийске Парад Победы открыл противолодочный корабль "Касимов" 13:17
Путин переговорил "на ногах" с лидерами Казахстана, Узбекистана и Таджикистана 13:09
Lifan остаeтся в России: в компании рассказали о своих планах 13:05
В Красноярске машина насмерть сбила ребенка на самокате 13:02
Парад Победы в Севастополе прошел на суше, в воздухе и в море 13:00
В Параде Победы в Новосибирске впервые прошли современные танки 12:45
В Калининграде маршем прошли женщины-военнослужащие Балтфлота 12:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Вышла в свет книга "Олег Куваев" о культовом писателе советских геологов
Вышла в свет книга "Олег Куваев" о культовом писателе советских геологов
ФСБ рассекретила архивные документы о первом параде Победы
ФСБ рассекретила архивные документы о первом параде Победы
Верховный суд разъяснил, почему фото нарушения не может быть доказательством
Верховный суд разъяснил, почему фото нарушения не может быть доказательством
24.06.2020 14:40
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Проекты, которые мы потеряем

Как изменится культурная карта Екатеринбурга после коронавируса
Текст: Марина Порошина (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 137(8191)
Очень хочется верить в хорошее: что вирус отступит, самое страшное уже позади, что еще немного - и все вернется на круги своя. И мы увидим наконец спектакль театра музыкальной комедии "Храни меня, любимая", премьера которого всего на пару дней не разминулась с карантином. Сходим на выставку картин Дали в Галерею Синара Арт - экспозицию готовили много месяцев, но открыть не успели. И этим летом все же состоится грандиозный фестиваль Ural Music Night, организаторы твердо обещали. Все это будет, конечно, но… Так и вспоминается лермонтовское: "…и отступили бусурманы. Тогда считать мы стали раны, товарищей считать". Многих рискуем недосчитаться, особенно тех, кто не имеет доступа к грантам и бюджетным средствам.
Фестиваль "Коляда Plays" проходит феерично. Фото: Татьяна Андреева/РГ Фестиваль "Коляда Plays" проходит феерично. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фестиваль "Коляда Plays" проходит феерично. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Незадолго до пандемии один из самых старых частных театров Екатеринбурга "Театрон" переехал в новое помещение, и планов было громадье… Но все остановилось.

"В это крайне сложное и голодное для нас время, связанное с коронавирусной инфекцией в стране, будем безумно благодарны каждому за финансовую помощь театру, абсолютно в любой сумме..." - такой крик о помощи появился на странице театра в соцсетях.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Николай Коляда рассказал о судьбах частных театров в год пандемии

- Доедаю последний пакет гречки, закусывая туалетной бумагой, - горько пошутил руководитель "Театрона" Игорь Турышев. - Так же и артисты. Мы в одной лодке, и я не знаю, выплывет ли наш кораблик. Меня держит на плаву любовь к своему делу, к театру, который необходим зрителям!

Посты руководителя "Коляда-театра" читаются как абсурдистская пьеса с возможным трагическим финалом. А ведь вроде бы все хорошо: Николай Коляда только что получил от Фонда президентских грантов 3,5 миллиона рублей на проведение 14-го фестиваля "Коляда Plays" в ноябре. Но, может статься, проводить знаменитый фестиваль окажется некому.

- С 27 марта театр мой не работает, не будет он работать и 1 сентября, и 1 октября, - объясняет Коляда. - Люди не получают зарплату. Артисты устроились работать разносчиками, курьерами, охранниками. А мне дали денег на фестиваль. Это все равно что я стою и говорю: "Хочу поесть чего-нибудь", а мне: "А вот тебе барабан и фейерверки, попрыгай, поиграй!" Спасибо. Только логика в проведении фестиваля уральской драматургии была в том, что его проводит театр, занимающийся уральской драматургией.

Фото: iStock
Какие заведения открываются в Тверской области после самоизоляции

Еще одна грустная новость пришла от команды фестиваля "Стенограффия", который за десять лет работы стал брендом Екатеринбурга и ввел его в мировую культурную повестку. Но в этом году мэрия Екатеринбурга отдала предпочтение московской компании, которая получит 1,5 миллиона рублей из бюджета и право проведения фестиваля стрит-арта. Формальная причина: новички одержали победу в конкурсе, запросив на организацию мероприятия на 155 тысяч меньше. Стоит ли на самом деле выделки эта никому не известная овчинка, горожане поймут уже в июле, увидев "арт" на фасадах домов.

И все же. "Театрон" завершил репетиции чеховской "Чайки" и назначил премьеру на последние дни июня. Деньги на костюмы и декорации собрали зрители.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

Культура Театр Драматический театр Культура Театр Музыкальный театр Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург COVID-19. Мы справимся!

Главное сегодня

75 лет Великой Победы
75 лет Великой Победы
Парад Победы в Севастополе прошел на суше, в воздухе и в море
Военный парад в Волгограде открыл танк Т-34
Космонавты с борта МКС поздравили с юбилеем Парада Победы 1945 года
За сутки в России подтверждено 7176 случаев COVID-19 в 84 регионах
Басинский: Запрещая "Унесенные ветром", США повторяют опыт советского прошлого
Как пандемия изменила читательские предпочтения в разных странах мира