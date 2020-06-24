Очень хочется верить в хорошее: что вирус отступит, самое страшное уже позади, что еще немного - и все вернется на круги своя. И мы увидим наконец спектакль театра музыкальной комедии "Храни меня, любимая", премьера которого всего на пару дней не разминулась с карантином. Сходим на выставку картин Дали в Галерею Синара Арт - экспозицию готовили много месяцев, но открыть не успели. И этим летом все же состоится грандиозный фестиваль Ural Music Night, организаторы твердо обещали. Все это будет, конечно, но… Так и вспоминается лермонтовское: "…и отступили бусурманы. Тогда считать мы стали раны, товарищей считать". Многих рискуем недосчитаться, особенно тех, кто не имеет доступа к грантам и бюджетным средствам.

Незадолго до пандемии один из самых старых частных театров Екатеринбурга "Театрон" переехал в новое помещение, и планов было громадье… Но все остановилось.

"В это крайне сложное и голодное для нас время, связанное с коронавирусной инфекцией в стране, будем безумно благодарны каждому за финансовую помощь театру, абсолютно в любой сумме..." - такой крик о помощи появился на странице театра в соцсетях.

- Доедаю последний пакет гречки, закусывая туалетной бумагой, - горько пошутил руководитель "Театрона" Игорь Турышев. - Так же и артисты. Мы в одной лодке, и я не знаю, выплывет ли наш кораблик. Меня держит на плаву любовь к своему делу, к театру, который необходим зрителям!

Посты руководителя "Коляда-театра" читаются как абсурдистская пьеса с возможным трагическим финалом. А ведь вроде бы все хорошо: Николай Коляда только что получил от Фонда президентских грантов 3,5 миллиона рублей на проведение 14-го фестиваля "Коляда Plays" в ноябре. Но, может статься, проводить знаменитый фестиваль окажется некому.

- С 27 марта театр мой не работает, не будет он работать и 1 сентября, и 1 октября, - объясняет Коляда. - Люди не получают зарплату. Артисты устроились работать разносчиками, курьерами, охранниками. А мне дали денег на фестиваль. Это все равно что я стою и говорю: "Хочу поесть чего-нибудь", а мне: "А вот тебе барабан и фейерверки, попрыгай, поиграй!" Спасибо. Только логика в проведении фестиваля уральской драматургии была в том, что его проводит театр, занимающийся уральской драматургией.

Еще одна грустная новость пришла от команды фестиваля "Стенограффия", который за десять лет работы стал брендом Екатеринбурга и ввел его в мировую культурную повестку. Но в этом году мэрия Екатеринбурга отдала предпочтение московской компании, которая получит 1,5 миллиона рублей из бюджета и право проведения фестиваля стрит-арта. Формальная причина: новички одержали победу в конкурсе, запросив на организацию мероприятия на 155 тысяч меньше. Стоит ли на самом деле выделки эта никому не известная овчинка, горожане поймут уже в июле, увидев "арт" на фасадах домов.

И все же. "Театрон" завершил репетиции чеховской "Чайки" и назначил премьеру на последние дни июня. Деньги на костюмы и декорации собрали зрители.

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