В условиях нестабильности льготная госпрограмма по ипотечному кредитованию помогла вернуть спрос на недвижимость, в частности на новостройки. Так, жители Уральского округа оформили 4,4 тысячи кредитов под 6,5 процента годовых - это восемь процентов от общего объема по стране. По словам экспертов рынка, банки предлагают ипотеку и под более низкий процент, что может привести к рекордному снижению ставки.

Увеличение спроса в ответ на меры господдержки отразилось на средней ставке - за апрель она приблизилась к 8,7 процента. Как сообщают в аналитическом центре компании Дом.РФ - оператора льготной программы, постепенное снижение банковских процентов обусловлено и поведением регулятора: недавно Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента - это исторический минимум.

Ко всему президент страны поручил распространить льготную программу на квартиры в новостройках стоимостью уже не до трех, а до шести миллионов рублей в регионах и до 12 миллионов - в столицах. Аналитики предсказывают: сохранение подобных тенденций на рынке с участием субсидирования позволит к концу года сформировать ипотечную ставку в пределах 7,5-8 процентов.

- Динамика оформления ипотеки в Уральском округе оставалась положительной даже в период нестабильности. Заемщиками по программе господдержки стали более четырех тысяч семей. В то же время 7,5 тысячи многодетных семей одобрили матпомощь, установленную государством в размере 450 тысяч рублей на погашение кредита, среди них 658 полностью выплатили ипотечный долг, - рассказывает Виталий Насонов, руководитель подразделения по сопровождению программ в жилищной сфере.

Наибольшее число выдачи ипотечных кредитов в УрФО зафиксировано в Свердловской и Челябинской областях, Югре. Суммарный объем ипотеки жителей округа - участников обеих госпрограмм - составляет 25,5 миллиарда рублей.

- Спросом у уральцев пользуются однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Предпочтения жителей шести регионов по выбору жилья зачастую сходятся, но в Челябинской области желающих купить студию до 25 квадратных метров в три раза больше, чем в среднем по округу, - отмечает Никита Белоусов, замруководителя аналитического центра компании.

Однако, несмотря на высокую готовность взять жилье на ранних этапах строительства, многие граждане до сих пор не доверяют новостройкам. Главной причиной отказа от них в пользу продукции на вторичном рынке становится страх перед возможным банкротством застройщика, хотя уже почти год они используют эскроу-счета. По мнению Белоусова, это связано с недостаточным информированием о том, что новый механизм как раз минимизирует риски дольщиков.

Всего на территории округа сегодня строится 132 тысячи квартир площадью семь миллионов квадратных метров. Половина объема на первичном рынке реализуется за счет эскроу-счетов и активно продается по льготной ипотеке. УрФО на полгода опережает общероссийские темпы по вводу жилья с использованием эскроу, самая высокая доля такого строительства среди субъектов (70 процентов) приходится на Челябинскую область.

Между тем регистрация договоров долевого участия с уплатой взносов в компенсационный фонд также возвращается на прежний уровень, хотя продажи в этом сегменте существенно упали в апреле-мае. Треть зданий, строящихся в УрФО, пока не выставлена на продажу.

По данным аналитического центра, уральские застройщики привлекли 150 миллиардов рублей, а стоимость квадрата в среднем - 62,5 тысячи рублей.

Прямая речь

Владимир Якушев, министр строительства и ЖКХ России:

- Одним из главных отраслевых событий прошлого года стал переход долевого строительства на проектное финансирование и использование эскроу-счетов. В целом по стране за 2019 год было построено 82 миллиона квадратных метров жилья. Основной ввод обеспечили 15 регионов, в числе которых три субъекта Уральского округа - Свердловская, Тюменская и Челябинская области.