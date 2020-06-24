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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

100 тысяч малышей

На Ямале завершился отел оленей
Текст: Елена Мационг (ЯНАО)
Российская газета - Экономика УРФО № 136(8190)
Более 100 тысяч телят родилось на Ямале. Как отметили в окружном департаменте АПК, отел прошел очень удачно.

У важенок - самок северных оленей - есть удивительная способность: они могут на некоторое время оттягивать роды до наступления благоприятных условий. Судя по всему, нынче оленихам оно не потребовалось.

- Метеоусловия в этом году явно благоприятствовали животным, - говорит исполнительный директор Союза оленеводов Ямала Тимур Акчурин. - Весна прошла без резких перепадов температур, пастбища достаточно быстро освободились от снежного покрова, проблем с доступом к корму не было. Поэтому приплод и сохранность телят будут хорошими.

Фото: Пресс-служба главы и правительства РС(Я)
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Для оленеводов отел - самое важное событие, к нему всегда тщательно готовятся.

- Тундровики берегут важенок от стрессов. Для этого они устанавливают специальные корали, чтобы отделить маточное стадо от самцовой группы. Там матери находятся вместе с оленятами, пока те достаточно не окрепнут. Отельные пастбища, как правило, плодородные и расположены на возвышенностях, где раньше всего образуются проталины, - рассказал глава сельхозпредприятия "Тазовский" Алексей Рожков.

Напомним, в ЯНАО самое большое стадо северных оленей в мире и половина всего российского поголовья - почти 900 тысяч. Почти 80 процентов из них принадлежат частникам. 19 из 49 тысяч представителей коренных малочисленных народов Севера на Ямале занимаются оленеводством, кочуя со стадами.

Общество Природа Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО

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