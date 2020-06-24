Более 100 тысяч телят родилось на Ямале. Как отметили в окружном департаменте АПК, отел прошел очень удачно.

У важенок - самок северных оленей - есть удивительная способность: они могут на некоторое время оттягивать роды до наступления благоприятных условий. Судя по всему, нынче оленихам оно не потребовалось.

- Метеоусловия в этом году явно благоприятствовали животным, - говорит исполнительный директор Союза оленеводов Ямала Тимур Акчурин. - Весна прошла без резких перепадов температур, пастбища достаточно быстро освободились от снежного покрова, проблем с доступом к корму не было. Поэтому приплод и сохранность телят будут хорошими.

Для оленеводов отел - самое важное событие, к нему всегда тщательно готовятся.

- Тундровики берегут важенок от стрессов. Для этого они устанавливают специальные корали, чтобы отделить маточное стадо от самцовой группы. Там матери находятся вместе с оленятами, пока те достаточно не окрепнут. Отельные пастбища, как правило, плодородные и расположены на возвышенностях, где раньше всего образуются проталины, - рассказал глава сельхозпредприятия "Тазовский" Алексей Рожков.

Напомним, в ЯНАО самое большое стадо северных оленей в мире и половина всего российского поголовья - почти 900 тысяч. Почти 80 процентов из них принадлежат частникам. 19 из 49 тысяч представителей коренных малочисленных народов Севера на Ямале занимаются оленеводством, кочуя со стадами.