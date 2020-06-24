Чужое хуже пахнет
11 сентября 2018 года была закрыта для приема мусора городская свалка-ветеран в черте Челябинска. Она просуществовала около семи десятилетий, поэтому жители восприняли эту меру как победу здравого смысла: мусорный отстойник разросся на 75 гектаров, накопил 20 миллионов кубометров отходов. Перегруженная промпредприятиями южноуральская столица испытывала от такого соседства повышенный экологический дискомфорт: полигон ежегодно выбрасывал в атмосферу 60 тысяч тонн вредных веществ.
И все же закрытие свалки не обошлось без эксцессов. Новое место захоронения мусора оказалось дальше прежнего, что в итоге спровоцировало коммунальный коллапс: мусорные контейнеры переполнились, поскольку подрядчик заявил, что из-за изменившейся логистики его затраты стали несопоставимы с доходами. В ответ в регионе сменили подрядчика, утвердили новый порядок обращения с ТКО.
Возить городской мусор начали на полигон у поселка Полетаево, статус которого повысили с местного до регионального, предварительно увеличив и емкость объекта - по некоторым данным, со скромных 22 тысяч тонн отходов в год до 420 тысяч. Реализация этого плана вызвала волну недовольства у жителей поселка, которые явственнее стали ощущать навязчивые "ароматы". К их голосу присоединили свой и экоактивисты, заявляя, что свалка расположена очень неудачно: ядовитый фильтрат может отравлять не только грунтовые воды - отсюда и до Шершневского водохранилища, единственного питьевого источника миллионного Челябинска, рукой подать.
Но у областного министерства экологии была иная точка зрения: комплекс обустроен с соблюдением необходимых норм и в состоянии принимать увеличившийся поток ТКО. По этому поводу проводились даже судебные разбирательства, однако результат остался прежним - мусор не изменил вектор движения.
Перчинки ситуации добавило и то, что перемещение в Полетаево коммунальных отходов из областного центра перестало восприниматься как временная и вынужденная мера, хотя вначале подавалось именно так - до момента пуска современного мусорного полигона в поселке Чишма, это совсем в другой стороне, к северу от Челябинска по направлению к Екатеринбургу. Только здесь как-то сразу все не задалось.
Что взамен?
Сооружение в Чишме планировалось действительно масштабное - проектной мощностью 700 тысяч тонн отходов в год, с разветвленной сетью вспомогательных объектов. Помимо самого полигона предполагалось ввести в эксплуатацию еще два мусоросортировочных комплекса - в Сосновском и Увельском районах, четыре мусороперегрузочных станции (МПС) - две в Челябинске, по одной в Еткульском районе и Троицком округе. По условиям рассчитанного на 25 лет концессионного соглашения объекты должны были вводиться в две очереди. Вначале две станции на территории Челябинска (их хотели построить в течение 18 месяцев с момента предоставления инвестору земельных участков), впоследствии - в течение 40 месяцев после выделения участков - все остальное. Такой комплекс смог бы обслуживать потребности всего Челябинского кластера, куда входят соседние с областным центром территории. Еще одной особенностью проекта были технологические решения по производству компоста из органических отходов.
Однако областное министерство экологии расторгло заключенный 18 мая 2018 года договор концессии с компанией "Управление отходами". Решение, как было объявлено, приняли по обоюдному согласию. Оно вступает в силу 1 сентября 2020-го. К этому времени инвестор должен вернуть области земельные участки и представить результаты изысканий, а министерство - подготовить новую концепцию объектов, а затем объявить конкурс на поиск очередного концессионера.
- Расторжение соглашения в первую очередь связано с тем, что устарели и нуждаются в пересмотре параметры планируемого объекта, - объяснил перемену курса министр экологии Сергей Лихачев. - К тому же меняется законодательство - мы приняли региональный закон о раздельном сборе отходов. Нас не устраивает строительство огромного полигона и перегрузок. Поэтому будем делать упор на сортировку, переработку и утилизацию мусора с минимальным захоронением "хвостов" на полигоне.
В ведомстве пояснили: полетаевский полигон вышел на первый план именно потому, что основной проект нуждается в пересмотре параметров.
- Нет необходимости в строительстве объектов той мощности, которая была предусмотрена концессионным соглашением, - отмечает замминистра экологии области Виталий Безруков. - Признано нецелесообразным создание столь крупных МПС в черте Челябинска. Есть смысл организовать сортировку отходов ближе к местам их образования, извлечь максимальное количество полезного сырья до погрузки его в крупнотоннажный транспорт.
Курс на переработку
Мусорная реформа дошла до областного центра. Обслуживающий Челябинский кластер региональный оператор "Центр коммунального сервиса" (ЦКС) в начале июня нынешнего года запустил раздельный сбор отходов в микрорайонах Парковый-2 и Академ Riverside. Для дальнейшего распространения опыта на весь город нужно еще 7 тысяч контейнеров, и компания подтвердила, что готова их приобрести. Ежегодно объем ТКО, по данным Российского экологического оператора, будет увеличиваться на 0,5 процента. Если в 2019-м ЦКС вывез более 870 тысяч тонн, то к 2029 году этот показатель, по прогнозам, достигнет 913 тысяч тонн. Доля вторичного сырья в общем объеме вывозимого мусора оценивается в пределах 30 процентов.
- Чем больше перерабатываем, тем меньше площадь полигонов ТКО, - объясняет стратегию властей заместитель гендиректора регионального оператора Алексей Петров.
Это логично, но каковы конкретные планы? Имя нового инвестора для Чишмы пока не просматривается. Время пуска полигона тоже не определено, хотя и так ясно: срок отодвигается. Причем, как объясняют чиновники, это "не имеет отношения к срокам эксплуатации полигона в Полетаево - они определены проектом исходя из установленной емкости и годовой мощности объекта". Другими словами, даже с пуском нового комплекса "дублер" продолжит работать, пока не исчерпает свой ресурс. Впрочем, послабление ему все-таки обещано.
- Полигон в Полетаево будет существенно разгружен после создания новых объектов, - заверяют в минэкологии. - Потоки распределятся между объектами концессионного соглашения исходя из расположения источников образования ТКО.
Вопросы под вопросом
Однако и эти планы могут измениться. Челябинский губернатор Алексей Текслер 28 мая обозначил новые приоритеты.
- Рассматриваем вопрос с переносом полигона в другое место. Окончательное решение не принято, - заявил он. - Я считаю, что можно найти оптимальное место с точки зрения расстояния: чем оно больше, тем выше тариф. Если будет вариант лучше, мы его обсудим.
Возможное место пока не называется: тема, по выражению Текслера, "чувствительная". Понятно, гигантская свалка по соседству не обрадует никого. Но экономические аргументы сильнее. Расстояние от границы Челябинска до полигона ТКО в Полетаево - 14 километров напрямую, более 20-ти по трассе. А до поселка Чишма, если судить по навигационным картам, порядка 40 километров напрямую, около 50-ти - по спидометру. Транспортное плечо существенно вырастает. Но где тогда золотая середина?
В июне в формате видео-конференц-связи состоялась встреча экспертов действующего при главе региона координационного совета по вопросам экологии, на котором обсуждался план работы по обращению с отходами. Эксперты предложили оснащать новые объекты видеокамерами, работающими в онлайн-режиме с открытым доступом для всех заинтересованных лиц, что должно обеспечить надлежащий контроль. Глава совета Рашид Исмаилов предложил взять на экспертизу техническое задание и проект концессионного соглашения по Челябинскому кластеру, а руководитель рабочей группы экспертов Вероника Варламова отметила, что на фоне расторжения договора концессии проблема захоронения отходов обострилась, но поиск решения с повестки не снят.
Итак, новый полигон когда-нибудь и где-нибудь все-таки будут строить - без него не обойтись. При этом, отвечая корреспонденту "РГ" на вопрос о безопасности будущего объекта, в минэкологии сообщили, что проектная документация на строительство полигонов является объектом государственной экологической экспертизы федерального уровня: "Возможность и безопасность создания полигона на конкретном земельном участке подтверждается заключением уполномоченного органа исходя из сведений, полученных в результате инженерных изысканий, и с учетом применяемых технологических решений. Только при условии наличия всех необходимых разрешительных документов и заключений государственных экспертиз полигон будет создан", - заверили в министерстве.