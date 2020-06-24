Эксперимент по выращиванию зерновых культур без применения химических удобрений стартовал в Богдановичском районе Свердловской области. На поле площадью десять гектаров (участок предоставило народное предприятие "Искра") посеян яровой ячмень, который будет обрабатываться и подкармливаться исключительно биопрепаратами, разрешенными для органического земледелия.

Впервые экономическую эффективность "чистых" технологий в земледелии проверят не на плодородных землях юга России, а в суровом уральском климате. Особое внимание ученые и сельхозпроизводители уделят темпам роста злаков и качеству зерна.

- Данные, которые мы получим, дадут научное обоснование для следующих шагов в развитии органического земледелия и позволят хозяйствам региона просчитать экономическую эффективность этого метода, - пояснил цель эксперимента руководитель проекта, проректор по научной работе и инновациям Уральского государственного аграрного госуниверситета (УрГАУ) Михаил Карпухин.

Государство должно ввести стимулирующие выплаты для хозяйств, делающих ставку на органику

В проекте помимо ученых принимают участие шесть сельхозпроизводителей и восемь предприятий, выпускающих биопрепараты и биоудобрения. Осенью специалисты УрГАУ сделают сравнительный анализ урожая с нескольких опытных делянок. Оцениваться будет качество зерна, его экологическая чистота, урожайность культуры и состояние почвы.

Органическое земледелие - мировой тренд. Развивается это направление и в России, но пока медленными темпами. Во всероссийском НИИ органических удобрений и торфа признают, что отказ от химии и переход к производству экологически чистых продуктов требует дополнительных инвестиций, ведь без применения стимуляторов продуктивность падает и в растениеводстве, и в животноводстве. Но зато продукты без вредных добавок повышают качество жизни населения.

- Необходимо на государственном уровне ввести стимулирующие выплаты для хозяйств, делающих ставку на органику, - считает представитель института доктор сельскохозяйственных наук Виктор Касатников.

Кстати

Ученые УрГАУ не первый год занимаются разработками в сфере органического земледелия. Два года назад они представили удобрение, которое состоит только из местных источников минерального питания растений и отходов птицеводства. Его применение позволит выращивать экологически безопасную продукцию, повышая при этом урожайность на треть. Кроме того, попадая в землю, компоненты удобрения хорошо связываются с почвой и действуют на протяжении двух-трех лет.