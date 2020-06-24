Заслуженный тренер России по легкой атлетике столкнулся с бюрократической системой, которая поставила под сомнение его главное достижение - подготовку бегуньи к XXVII летним Олимпийским играм в Сиднее в 2000 году. Курганское областное спортуправление, заработавшее себе очки за участие региона в Играх, не смогло подтвердить заслуги тренера. Не помогла даже справка Министерства спорта РФ.

Награды получили в один год

Владимир Иванович Мистюкевич с супругой Татьяной Яковлевной живут в Нижнем Новгороде, куда они перебрались из Кургана в ноябре 2010 года вслед за дочерью Ириной, которая вышла замуж за местного парня. Как говорит Татьяна Яковлевна, молодые позвали их помочь с воспитанием внуков. В семье уже трое очаровательных девочек.

23 мая Владимиру Ивановичу исполнилось 70 лет. Накануне юбилея он случайно узнал, что по закону Нижегородской области тренер участника Олимпийских игр имеет право на ежемесячную дополнительную денежную выплату (2,5 тысячи рублей). Прибавка к скромной пенсии в 15 тысяч рублей не помешает, решил ветеран и обратился в региональное министерство спорта с просьбой помочь получить льготу: ходатайство по правилам должно исходить от профильного ведомства.

В министерстве, по словам Мистюкевича, поначалу отказались за него хлопотать: дескать, его воспитанница выступала за Курганскую, а не Нижегородскую область. Но потом согласились с тренером: прежде всего она представляла Россию, да и в положении о денежной выплате нет привязки к региону. Правда, чиновники потребовали предоставить доказательства, что он действительно тренировал спортсменку накануне и во время ее участия в Олимпийских играх. Владимир Иванович был уверен, что сделать это проще простого: на престижных соревнованиях выступала его дочь Ирина - та самая, которая уговорила родителей переехать в Нижний. Он ее тренировал с малых лет и вывел в большой спорт. Ирина трижды выигрывала Кубок Европы на дистанции 800 метров. На Олимпиаде бежала в полуфинале.

- Всю жизнь я выступала за Курган, папа был моим тренером с рождения и до окончания спортивной карьеры, - говорит Ирина

Чтобы свести к минимуму бюрократическую канитель, Мистюкевич обратился в федерацию легкой атлетики Нижегородской области. Оттуда направили запрос в Минспорт РФ с просьбой подтвердить, что Владимир Иванович - тренер участницы Олимпийских игр Ирины Мистюкевич. Федеральное министерство прислало в ответ архивную справку, содержащую "сведения положительного характера" с выдержками из представлений спортивных организаций к приказам Госкомспорта России о присвоении Владимиру звания "Заслуженный тренер России", а Ирине - "Заслуженный мастер спорта России". Указано, что Ирина занимается спортом с 1987 года, а тренер, подготовивший спортсменку, - Владимир Иванович Мистюкевич. Награды отец и дочь получили в одно время, в 2003 году.

Росла в семье спортсменов

Однако "сведения положительного характера" нижегородских чиновников, видимо, не убедили и они направили запрос коллегам в Управление по физической культуре и спорту Курганской области с той же просьбой: документально подтвердить факт работы Владимира Мистюкевича в качестве тренера Ирины непосредственно перед и во время ее участия в составе сборной России по легкой атлетике на Олимпиаде.

"Документы на Мистюкевич Владимира Ивановича в Управлении по физической культуре и спорту с 1996-го по 2000 годы не отложились", - сухо, по-канцелярски, да еще с ошибками ответили из Кургана.

- Курган не подтвердил, - развели руками нижегородские чиновники.

Для семьи Мистюкевичей это стало шоком.

- Всю жизнь я выступала за Курган, папа был моим тренером с рождения и до окончания спортивной карьеры, - говорит Ирина. - Почетный знак "За заслуги в развитии физической культуры и спорта" и звание "Заслуженный тренер России" он получил за мои победы в трех Кубках Европы и участие в XXVII летних Олимпийских играх. Во всех протоколах его указывали моим тренером. И на предолимпийских сборах папа был со мной. Знаки отличия после Олимпиады ему и мне вручали в Курганской школе высшего спортивного мастерства (ШВСМ).

Ирина выросла в семье спортсменов. Владимир Иванович - рекордсмен Курганской области по прыжкам в длину (7 м 50 см), Татьяна Яковлевна в молодости никому не уступала на дистанциях 200 и 400 метров, так что дочь продолжила семейную традицию.

- Когда Ира была дошкольницей, я работал на Курганском заводе колесных тягачей тренером в ДЮСШ, - вспоминает Мистюкевич-старший. - Я ее брал с собой в спортивный лагерь. В 10 лет она уже ко мне в группу ходила. Потом завод обанкротился и его ликвидировали. Я ушел в школу учителем и продолжал тренировать дочь. Вместе с ней ездил на соревнования. В 11 лет на дистанции 600 метров Ира показала результат кандидата в мастера спорта по теперешнему нормативу, и мы стали всерьез заниматься легкой атлетикой.

Когда Ирина поступила в училище олимпийского резерва, Владимир Иванович устроился туда тренером. В училище до сих пор хранятся приказы о его приеме на работу на 0,5 ставки тренером-преподавателем по легкой атлетике. Как рассказал "РГ" директор учебного заведения Сергей Сениченко, Ирина пришла в училище в 1991 году и до 1993-го Владимир Иванович был официально оформлен ее тренером. Но это, пожалуй, редкий случай документального подтверждения нахождения наставника и ученицы в одной организации.

Бюрократия сильнее

Председатель городской федерации легкой атлетики, старший тренер-преподаватель ДЮСШ № 5 Михаил Такунцев рассказал: у него сохранился журнал регистрации выступлений Ирины в ШВСМ, который вела завуч. Порядок завели такой: прошли соревнования - она записывает город, результаты, место. Так вот, в журнале конкретно указано: тренер - Владимир Мистюкевич. Но это не официальный документ, его к делу не приобщить.

- К сожалению, бюрократические заморочки у нас иногда сильнее объективной информации, - констатирует Михаил Такунцев. - Мне с ними также приходилось сталкиваться, поскольку я тренирую свою дочь.

Удивительная ситуация: все знают, что Мистюкевич - тренер Ирины, а по бумагам доказать не могут. Хотя любой человек, имеющий маломальское отношение к спорту, понимает: за два месяца спортсмена к Олимпийским играм не подготовить. Ирина подошла к международным соревнованиям в очень хорошей форме. Олимпиада была в сентябре 2000 года, а в июле девушка впервые выиграла Кубок Европы под руководством отца, еще раньше были победы на первенстве России. За всеми достижениями - кропотливый труд ее и тренера.

Формальный отрицательный ответ из Кургана, похоже, расстроил заслуженного тренера больше, чем неполученная прибавка к пенсии. Но он старается не подавать виду.

- Я ни на кого не обижаюсь, - улыбается юбиляр. - Просто не ожидал, что возникнет вопрос, был я или не был тренером.

А в семье Мистюкевичей подрастают новые спортивные звездочки. Старшая внучка Владимира Ивановича 11-летняя Елизавета уже показывает неплохие результаты в бадминтоне.

Проще отказать

Владимир Иванович допускает: в спортуправлении может и не быть документов, подтверждающих его работу с Ириной. Действительно, в то время редко случалось, чтобы тренер и спортсмен числились в одной организации и им обоим платили зарплату. Так получилось, что они с Ириной работали в разных местах, но тренировки проводили вместе. Наставник не получал деньги, поэтому в бухгалтерских ведомостях не засветился. Но есть протоколы соревнований, в том числе Олимпийских игр. Владимир Иванович, правда, в Сидней не поехал: регион не нашел на него средств, но в протоколах Мистюкевич значится вместе с тренером сборной России Валерием Волковым. При желании эти протоколы можно запросить в Олимпийском комитете. Информация, кстати, есть и в Интернете. Но легче, видимо, просто отказать.

Обратная связь

На официальный запрос "РГ" в управление по физической культуре и спорту Курганской области пришел ответ за подписью начальника Александра Васильева: если тренер и спортсмен числились в разных организациях либо не числились ни в одной, что было распространенной практикой в 1990-2000-х годах, документально подтвердить работу наставника с подопечным невозможно. Факт того, что спортсмен участвовал в состязаниях под руководством тренера, можно удостоверить протоколами, находящимися в организациях, которые проводили соревнования. Но сейчас документы вряд ли найдешь. Согласно перечню типовых управленческих документов справки, сводки, списки, программы, таблицы, протоколы, переписка о проведении и участии в спортивных и оздоровительных мероприятиях хранятся в течение пяти лет, потом их уничтожают. В архиве управления не удалось найти документального доказательства работы Владимира Мистюкевича с Ириной непосредственно перед XXVII Олимпийскими играми 2000 года в Сиднее и во время соревнований.

В министерстве спорта Нижегородской области на вопрос "РГ", почему их не устроил ответ Минспорта РФ, оперативно не ответили.