Новости

ЦЕРН намерен построить новый 100-километровый коллайдер 15:01
В Крыму отреставрировали Обелиск Славы 14:58
Врачи предупредили о пожизненных последствиях перенесенного COVID-19 14:55
"Скверный характер": продюсер Харламова о его разводе с Асмус 14:54
На Камчатке прогремел первый в стране салют в честь Великой Победы 14:47
Сценарист фильмов с Чаком Норрисом Стив Бинг покончил с собой 14:35
Источник: Харламов оставил Асмус элитную загородную недвижимость 14:30
Телеведущая Ангелина Вовк рассказала, что перенесла клиническую смерть 14:21
Видео: В Элисте в честь Победы прошел концерт на крыше администрации 14:01
Покупатели из 25 стран записались на распродажу из парижского отеля Ритц 13:55
ООН проверит сообщения о жаре +38°С на полюсе холода в Якутии 13:55
Не сократившие добычу нефти страны ОПЕК+ пообещали исправиться 13:47
Президент Беларуси присутствовал на параде Победы в Москве 13:37
Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы 13:25
Видео: в параде в Москве участвовало более 200 единиц боевой техники 13:25
Ефимов: Деловая активность в Москве превысила докризисные показатели 13:25
Видео: По Элисте в честь Победы проехали всадники 13:25
В Железноводске прошел первый в России марш врачей 13:22
В Новороссийске Парад Победы открыл противолодочный корабль "Касимов" 13:17
Путин переговорил "на ногах" с лидерами Казахстана, Узбекистана и Таджикистана 13:09
Lifan остаeтся в России: в компании рассказали о своих планах 13:05
В Красноярске машина насмерть сбила ребенка на самокате 13:02
Парад Победы в Севастополе прошел на суше, в воздухе и в море 13:00
В Параде Победы в Новосибирске впервые прошли современные танки 12:45
В Калининграде маршем прошли женщины-военнослужащие Балтфлота 12:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Вышла в свет книга "Олег Куваев" о культовом писателе советских геологов
Вышла в свет книга "Олег Куваев" о культовом писателе советских геологов
ФСБ рассекретила архивные документы о первом параде Победы
ФСБ рассекретила архивные документы о первом параде Победы
Верховный суд разъяснил, почему фото нарушения не может быть доказательством
Верховный суд разъяснил, почему фото нарушения не может быть доказательством
24.06.2020 14:06
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Новыми маршрутами

Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 137(8191)
Отделение инвазивной диагностики открылось в Свердловском областном онкодиспансере. Оно оснащено на средства нацпроекта "Здравоохранение". Впрочем, не только современные технологии, но и измененная схема маршрутизации пациентов разгрузила другие подразделения диспансера.

Принципиально новый алгоритм выявления онкологических заболеваний и сопровождения пациентов на Среднем Урале запустили в конце прошлого года. В основе ноу-хау - цифровые технологии, своевременная диагностика и доступность медицины для жителей самых дальних территорий. Все это позволит создать сеть из 20 межмуниципальных центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП).

В основе ноу-хау - технологии, ранняя диагностика и доступность медицины

- Не секрет, что в отдаленных районах не хватает и медработников, и оборудования. Центры должны ликвидировать эти пробелы. А цифровые технологии помогут врачам напрямую работать с нашими специалистами, - пояснил "РГ" Александр Дорофеев, заместитель главврача онкодиспансера.

Сбербанк применит искусственный интеллект для диагностики коронавируса

Пилотный проект ЦАОП уже запущен в Асбесте. Под новый формат отдали этаж поликлиники в центре города. Благодаря ЦАОП в больнице небольшого городка появилось оборудование стоимостью почти 20 миллионов рублей. Но, как подчеркивает главный врач медучреждения Игорь Брагин, расширилась и территория ответственности. Если раньше клиника ежегодно принимала около семи тысяч пациентов, то теперь предстоит обследовать в несколько раз больше. ЦАОП обслуживает восемь муниципалитетов, где живет 260 тысяч человек.

Между тем

Счастливой историей поделились врачи Свердловского онкодиспансера: пациентка, которой пять лет назад удалили редкую опухоль спинного мозга, второй раз стала мамой. Опухоль проявила себя еще в первые роды: когда врачи проводили кесарево сечение, обезболивающий укол в спину не подействовал. Позже выяснилось, что препарат блокировала опухоль. Малыш родился здоровым, а спина у мамы болела. Томография поясничного отдела показала злокачественное образование. Врачи полностью удалили опухоль, чувствительность и двигательные функции были восстановлены.

Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Онкология: как победить рак

Главное сегодня

75 лет Великой Победы
75 лет Великой Победы
Парад Победы в Севастополе прошел на суше, в воздухе и в море
Военный парад в Волгограде открыл танк Т-34
Космонавты с борта МКС поздравили с юбилеем Парада Победы 1945 года
За сутки в России подтверждено 7176 случаев COVID-19 в 84 регионах
Названы регионы-лидеры по уровню благосостояния семей
Как защититься от укусов клещей