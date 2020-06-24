Отделение инвазивной диагностики открылось в Свердловском областном онкодиспансере. Оно оснащено на средства нацпроекта "Здравоохранение". Впрочем, не только современные технологии, но и измененная схема маршрутизации пациентов разгрузила другие подразделения диспансера.

Принципиально новый алгоритм выявления онкологических заболеваний и сопровождения пациентов на Среднем Урале запустили в конце прошлого года. В основе ноу-хау - цифровые технологии, своевременная диагностика и доступность медицины для жителей самых дальних территорий. Все это позволит создать сеть из 20 межмуниципальных центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП).

В основе ноу-хау - технологии, ранняя диагностика и доступность медицины

- Не секрет, что в отдаленных районах не хватает и медработников, и оборудования. Центры должны ликвидировать эти пробелы. А цифровые технологии помогут врачам напрямую работать с нашими специалистами, - пояснил "РГ" Александр Дорофеев, заместитель главврача онкодиспансера.

Пилотный проект ЦАОП уже запущен в Асбесте. Под новый формат отдали этаж поликлиники в центре города. Благодаря ЦАОП в больнице небольшого городка появилось оборудование стоимостью почти 20 миллионов рублей. Но, как подчеркивает главный врач медучреждения Игорь Брагин, расширилась и территория ответственности. Если раньше клиника ежегодно принимала около семи тысяч пациентов, то теперь предстоит обследовать в несколько раз больше. ЦАОП обслуживает восемь муниципалитетов, где живет 260 тысяч человек.

Между тем

Счастливой историей поделились врачи Свердловского онкодиспансера: пациентка, которой пять лет назад удалили редкую опухоль спинного мозга, второй раз стала мамой. Опухоль проявила себя еще в первые роды: когда врачи проводили кесарево сечение, обезболивающий укол в спину не подействовал. Позже выяснилось, что препарат блокировала опухоль. Малыш родился здоровым, а спина у мамы болела. Томография поясничного отдела показала злокачественное образование. Врачи полностью удалили опухоль, чувствительность и двигательные функции были восстановлены.