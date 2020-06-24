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24.06.2020 08:22

РФПИ профинансирует разработку технологий искусственного интеллекта

Текст: Ирина Невинная
Уменьшение налогообложения IT-компаний приведет к бурному росту этого сектора российской экономики, - об этом заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, отвечая на вопрос журналистов об эффекте мер поддержки населения и бизнеса, объявленных в обращении Президента. РФПИ планирует увеличить инвестиции в развитие информационных технологий минимум в 1,5 раза.
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

"Налоговый маневр в сфере высоких технологий позволит дополнительно стимулировать рост ВВП России, привлечь в нашу страну лучшие кадры, в том числе, мирового класса, а также приведет к взрывному росту всей российской IT-индустрии. Это - революционные изменения, которые потенциально способны сделать нашу отрасль высоких технологий одной из самых конкурентоспособных в мире, - сказал Кирилл Дмитриев. - Инвестиции в сектор информационных технологий, включая разработку технологий искусственного интеллекта, уже составляют около 25 процентов от всех инвестиций РФПИ. В следующем году мы планируем довести долю инвестиций в данный сектор до 35-40 процентов от всего объема инвестиций фонда".

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
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Даже в условиях пандемии целенаправленная поддержка перспективных высокотехнологичных проектов привела к быстрым результатам. Так, по инициативе и при финансовой поддержке РФПИ в России всего за несколько месяцев началось производство разработанных совместно с японскими учеными экспресс-тестов на COVID-19, а также зарегистрирован и уже начал применяться в клинической практике первый российский противовирусный препарат, прицельно воздействующий на коронавирус.

"В рамках борьбы с пандемией Россия показала более значимые результаты быстрее других стран. В кратчайшие сроки были созданы уникальные технологии для диагностики вируса и производства высокоточных тестовых систем, а также разработаны и внедрены эффективные противовирусные препараты, а также испытывается целый ряд вакцин", - отметил Кирилл Дмитриев.

Госфонды и контрольные органы Российский фонд прямых инвестиций

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