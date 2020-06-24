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24.06.2020 11:11
Рубрика: Экономика

Россияне начали возвращать валюту в банки

Текст: Александр Проценко

Россияне начали возвращать валюту в банки, сообщает ЦБ РФ.

В мае на валютные вклады россиян поступило более $720 млн. Объем этих депозитов вырос впервые с начала года: до этого в течение четырех месяцев наблюдался отток.

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По мнению большинства экспертов, это свидетельствует, что россиян стала меньше беспокоить экономическая ситуация в стране. "Опасения возникновения серьезных проблем в банковской системе сошли на нет, и какая-то часть вкладчиков начала возвращать средства в банки", - говорит старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.

Но пока увеличение размера валютных депозитов можно считать лишь символическим: в мае граждане вернули 8,7% того, что изъяли с валютных вкладов с начала года. На 1 января 2020 года объем валютных вкладов населения составлял $96,54 млрд., а на 1 июня лишь $88,97 млрд. Наибольший отток пришелся на март: на фоне паники на финансовых рынках и падения цен на нефть население забрало с валютных вкладов почти $5 млрд.

В марте же на двух внеплановых заседаниях ФРС снизила до околонулевого уровня свою ставку, которая влияет на доходность долларовых депозитов. Чтобы удовлетворить спрос клиентов, банки ввезли в Россию рекордный объем наличных долларов - $4,95 млрд. В апреле отток продолжился, но не был таким сильным - депозиты жителей России в валюте сократились на $1,1 млрд. А за май объем средств на валютных депозитах вырос на $721,1 млн, или 0,8%.

Экономика Финансы Банки

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