Российская нефть Urals в Европе подорожала до 46 долларов за баррель

С начала лета в Европе цена на нефть российской марки Urals выросла больше чем на 7-8 долларов до 45-46 долларов за баррель. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на ценовое агентство Argus.

В обзоре Argus говорится, что Urals на европейском рынке продолжает торговаться с премией к эталонному сорту Brent уже третью неделю, хотя размер премии постепенно снижается. Сейчас она составляет 1,55 доллара за баррель на Северо-Западной Европе и 2,55 доллара в Средиземноморье. В абсолютном выражении в Северо-Западной Европе цена Urals повысилась на 7,42 доллара до 45,06 доллара за баррель, а в Средиземноморье на 7,92 доллара до 46,06 доллара за баррель.

Поддержку стоимости Urals оказывает значительное снижение добычи в России - одного из главных поставщиков сырья для европейских нефтеперерабатывающих заводов, на фоне восстановления спроса на нефть. При этом цены Urals остаются зависимыми от эталонного сорта Brent, но традиционно Urals торгуется с дисконтом к Brent в 2-3 доллара за баррель.