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24.06.2020 09:58
Рубрика: Экономика

Росздравнадзор сможет удаленно проверить аптеки и частные клиники

Текст: Елена Манукиян
Росздравнадзор сможет проводить контрольные закупки платных медицинских услуг, сообщили в Минздраве. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

Как пояснила "РГ" адвокат "Адвокатской палаты" Московской области Елена Серебрякова, ранее Росздравнадзор уже был наделен полномочиями по проведению контрольных закупок лекарственных препаратов и медицинских изделий, которые проводил в аптеках. Теперь полномочия ведомства распространяются и на медицинские организации. "Нововведение направлено на защиту прав пациентов платных клиник, что позволит повысить качество услуг и уменьшить вероятность злоупотребления правом со стороны коммерческих медицинских организаций и частично исключить недобросовестных участников рынка платных медицинских услуг" - сказала адвокат.

Фото: iStock
Поддельных лекарств в аптеках больше не будет

По мнению Серебряковой, вероятность того, что потребителем медицинской услуги окажется так называемый "тайный покупатель" дисциплинирует частные клиники и благотворно скажется на медицинской отрасли в целом.

Она также подчеркнула, что контрольная закупка лекарств и медизделий сегодня может проводиться удаленно, потому что аптекам разрешили дистанционную деятельность. "Поскольку сегодня набирают популярность онлайн консультации с применением телемедицинских технологий, можно предположить, что контрольные закупки медуслуг также смогут проводиться удаленно. Однако какие-либо разъяснения законодательства на эту тему пока отсутствуют", - следует из её слов.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Правительство Росздравнадзор

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