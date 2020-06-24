Росздравнадзор сможет удаленно проверить аптеки и частные клиники

Росздравнадзор сможет проводить контрольные закупки платных медицинских услуг, сообщили в Минздраве. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

Как пояснила "РГ" адвокат "Адвокатской палаты" Московской области Елена Серебрякова, ранее Росздравнадзор уже был наделен полномочиями по проведению контрольных закупок лекарственных препаратов и медицинских изделий, которые проводил в аптеках. Теперь полномочия ведомства распространяются и на медицинские организации. "Нововведение направлено на защиту прав пациентов платных клиник, что позволит повысить качество услуг и уменьшить вероятность злоупотребления правом со стороны коммерческих медицинских организаций и частично исключить недобросовестных участников рынка платных медицинских услуг" - сказала адвокат.

По мнению Серебряковой, вероятность того, что потребителем медицинской услуги окажется так называемый "тайный покупатель" дисциплинирует частные клиники и благотворно скажется на медицинской отрасли в целом.

Она также подчеркнула, что контрольная закупка лекарств и медизделий сегодня может проводиться удаленно, потому что аптекам разрешили дистанционную деятельность. "Поскольку сегодня набирают популярность онлайн консультации с применением телемедицинских технологий, можно предположить, что контрольные закупки медуслуг также смогут проводиться удаленно. Однако какие-либо разъяснения законодательства на эту тему пока отсутствуют", - следует из её слов.