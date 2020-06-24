"Рубин" договорился с Шатовым и игроком юниорской сборной

Казанский "Рубин" пополнит состав полузащитником "Зенита" Олегом Шатовым и нападающим сборной России U19 Кириллом Косаревым.

Как сообщает "Матч ТВ", казанский клуб и Шатов заключили предварительное соглашение, и игрок перейдет в новую команду после окончания сезона на правах свободного агента.

Срок и условия будущего договора не сообщается. Ранее казанцы отрицали, что ведут с Шатовым переговоры. В нынешнем сезоне он провел за клуб из Санкт-Петербурга всего восемь матчей и забил два гола.

Кроме того, "Рубин" объявил о переходе нападающего Кирилла Косарева. Контракт с 18-летним футболистом рассчитан на 4 года. Косарев - игрок национальной команды U19, которую тренирует Александр Кержаков.