Купить жилье на льготных условиях стремится все большее число россиян, проживающих на селе. Активный спрос на сельскую ипотеку не только доказал эффективность нового механизма поддержки жителей сел, но и способен стать локомотивом рынка ипотечного кредитования в глубинке.

Новая мера поддержки предполагает предоставление кредитов на покупку или строительство жилья по ставке до 3 процентов годовых. Она разработана в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий на период 2020-2025 годов" при непосредственном участии регионов. В них могут также дополнительно компенсировать расходы, разработав долгосрочную программу и заключив соглашение с Минсельхозом России и банками-партнерами. В Белгородской области, например, планируют соединить федеральную программу "Сельская ипотека" с программой поддержки строительства в малых и исторически значимых селах.

Это позволит выдать ипотеку в малых селах под один процент.

Минсельхоз уже приступил к подписанию соглашений с банками-участниками программы. Первым из них стал "Россельхозбанк". Объем субсидии, предоставленной ему на компенсацию недополученных доходов по выданным ипотечным кредитам на сельских территориях в 2020 году, составит 789 миллионов рублей. Как ранее заявила замминистра сельского хозяйства Оксана Лут, в первую очередь этот механизм создан для повышения качества жизни людей на селе. "Кроме того, его реализация поможет привлечь в агросектор городских жителей, остановить миграцию из сельских территорий в мегаполисы, а также приблизить уровень жизни на селе к городскому", - отметила она.

На 2020 год в федеральном бюджете на льготную сельскую ипотеку был предусмотрен миллиард рублей. Однако с учетом крайней популярности стартовавшей программы было принято решение об увеличении суммы по этой строке бюджета.

Сельская ипотека была запущена в марте и уже показала высокую востребованность. Лидерами по объему выданных ипотечных кредитов стали Татарстан, Башкортостан, Удмуртия, Новосибирская и Белгородская области. Как уточнил замминистра сельского хозяйства Ставропольского края Олег Юрченко, процентные ставки составляют 2,7 и 3 процента, кредиты в основном выдаются на 25 лет.

Новая мера поддержки предполагает предоставление кредитов на покупку или строительство жилья по ставке до 3 процентов годовых

Кредитование населения по льготной ипотеке продолжилось и во время нерабочих дней с конца марта до 12 мая. "Сейчас наш вал заявок обусловлен тем, что мы работаем с сельской ипотекой в рамках программы развития сельских территорий, - рассказывал директор Санкт-Петербургского регионального филиала "Россельхозбанка" Иван Власенко. - Пользуемся теми же технологиями - электронно-цифровая подпись и "ТехноКад". Облегчить формальные процедуры для заемщиков стремятся и риелторы, которые фиксируют повышенный спрос на консультации по сельской ипотеке. Так, например, один из операторов онлайн-магазина квартир расширил функционал взаимодействия по этому направлению. "Мы продолжаем работу над привлечением новых банков-партнеров к нашему онлайн-формату. Учитывая востребованность программы "Сельская ипотека", запуск дистанционного оформления таких договоров - важный шаг и для нас, и для наших покупателей", - отметила генеральный директор агентства недвижимости ГК "КВС" Анжелика Альшаева.

Очевидно, что упрощение формальных процедур имеет большое значение для расширения круга потенциальных новоселов. Желающие оформить ипотеку называют проволочки с рассмотрением документов основным неудобством при ее оформлении. "Мы решили купить квартиру в строящемся доме на территории сельского поселения. Подали документы в начале марта, через две недели пришло одобрение со стороны банка. Согласование в банке и минсельхозе заняло еще две недели. В итоге вся процедура от подачи документов до подписания кредитного договора заняла месяц. Сейчас ожидаем регистрации ДДУ в Росреестре, это еще недели две-три", - делятся опытом на одном из специализированных сайтов участники сельской ипотеки. При затягивании решения о кредите справки приходится собирать заново, они действуют в течение месяца.

Лидерами по объему выданных ипотечных кредитов стали Татарстан и Башкортостан

Еще один риск, уже стратегического характера, называют отраслевые эксперты. Так, желание переехать за город в период пандемии в целом оживило спрос на недорогие коттеджные поселки. Однако он все же не очень существенно выходит за рамки сезонного спроса. Более широкому развитию сельской ипотеки будет мешать низкая покупательная способность населения и падение доходов, предупреждают в Уральской палате недвижимости.

Привлечение молодых специалистов, горожан, желающих переехать за город и работать на селе, должно носить комплексный характер, уверен первый заместитель председателя Комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов. "В новой реальности главной угрозой станет эпидемическая опасность, и убежищем для человека будет не квартира в мегаполисе, а свой дом в сельской местности. Нужно строить дороги и раздавать по всей России землю людям, раздавать ипотеку под нулевой процент", - предложил депутат. В ряде регионов местные власти уже сегодня готовы рассматривать и такой вариант. Так, например, первый сертификат по программе льготной сельской ипотеки под 0,5 процента был выдан в Чувашии благодаря республиканской субсидии. Опыт предоставления льготных кредитов по максимально сниженной ставке для заемщиков сельской ипотеки намерены поддержать и в других регионах.

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Финансирование программы льготной сельской ипотеки в России в 2020 году будет увеличено в три раза - до 3 миллиардов рублей. Об этом сообщила 15 июня пресс-служба заместителя председателя правительства Виктории Абрамченко.