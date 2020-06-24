"Сельта" предложила за Смолова шесть миллионов евро

Руководство испанского футбольного клуба "Сельта" предложило московскому "Локомотиву" шесть миллионов евро за нападающего Федора Смолова.

Испанский клуб рассчитывает сохранить Смолова в составе. Он пришел в "Сельту" зимой нынешнего года на правах аренды, однако сумел своей игрой убедить руководство клуба в необходимости выкупа трансфера.

Как сообщает Cadena SER, клуб из Виго сделал предложение московскому клубу 23 июня. Более того, если Смолов будет успешно выступать в чемпионате Испании, то "Локомотив" сможет получить еще около двух миллионов евро. Но для этого галисийцам нужно сохранить место в Ла Лиге.

Смолов сыграл уже в девяти матчах чемпионата Испании, но пока гол в ворота мадридского "Реала" остается единственным в составе "Сельты".