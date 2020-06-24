Семилетний гость Парада Победы 1945 года узнал себя на кадрах кинохроники

Решение провести "особый парад в ознаменование победы над гитлеровской Германией" в Кремле приняли 15 мая 1945 года. Предложить дату и разработать сценарий было поручено Генштабу - в десятидневный срок.

Принимать Парад Победы готовился Сталин. Но не справился с лошадью. В итоге принимал парад маршал Жуков. Фото: РИА Новости

Парад Победы хотели провести в конце июля. Сталин приказал вдвое сократить сроки.

Объективная сложность того парада была в том, что предполагалось массовое участие фронтовиков: участников отбирали из числа бойцов и офицеров, отличившихся в боях, награжденных боевыми орденами. От каждого фронта выделяли сводный полк: пять батальонов двухротного состава (по 100 человек в роте). Некоторые командующие фронтами ужесточали критерии отбора: своей властью устанавливали, например, рост участников (не ниже 176 см) или возраст (не старше 30 лет). Но так было не везде. Так что шанс попасть в парадные расчеты был не только у молодых героев гренадерского роста.

По замыслу это был красивый по форме и эпохальный по значению военный парад победителей. На Красной площади страна и мир должны были увидеть не просто солдат-победителей. Это были лучшие из лучших. Но... Проблема была в том, что герои умели воевать, но не маршировать. Особенно те из них, кто пошел на фронт уже во время войны.

Кроме того, у многих не было парадной формы. Никакой. А уж нового образца и подавно.

С "парадкой" вопрос решили быстро и радикально: мобилизовали все ресурсы швейных мастерских и фабрик Московского региона. И к 20 июня все участники парада уже были одеты в парадное обмундирование нового образца.

А вот со строевой подготовкой оказалось не все так просто. Их гоняли до седьмого пота. Занимались на плацах ежедневно по шесть-семь часов. Но за месяц стать виртуозом строевого шага достаточно сложно. Особенно досталось роте т.н. "носильщиков": тем, кому приказали нести к "постаменту позора" знамена и штандарты разбитых фашистских дивизий. Их ноша была тяжелая, в том числе и в буквальном смысле слова. Знамена - они тяжелые. А от солдат требовалась еще и абсолютная синхронность. Из положения вышли так: фронтовиков усилили богатырями из дивизии имени Дзержинского.

Каким был тот парад? Слово - гостю торжеств Владимиру Захарову. В июле 1945-го ему было семь лет. На Красную площадь его провел отец, Герой Советского Союза Матвей Васильевич Захаров (впоследствии маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза).

- У отца и у мамы были пропуска на Красную площадь, - вспоминает Владимир Матвеевич. - По каждому пропуску они могли провести ребенка. Отец взял меня, мама - моего младшего брата. Была на параде еще и сестра.

Ваш отец в конце мая получил звание генерала армии. И он по статусу, наверное, должен был находиться не среди зрителей, а у Мавзолея?

Владимир Захаров: Отец провел нас на гостевые трибуны. И пошел к Мавзолею Ленина. Его место было с левой стороны Мавзолея, если стоять к нему лицом. А мы стояли справа, со стороны Исторического музея. Наши места, как сейчас помню, между первым и вторым рядами.

Тогда сидячих мест не было?

Владимир Захаров: Да, мы стояли. И даже попали в объективы телеоператоров! Мой брат видел документальный фильм про Парад 1945 года. И на кадрах киноленты опознал нас! Два хлопчика, оба в кепочках. Один повыше, второй пониже.

А вам все было видно? Все-таки в семь лет росту, наверное, не хватало.

Владимир Захаров: Все видел! Нас пропихнули вперед. А когда на трибуне появился Сталин, все зааплодировали, и стоявший рядом незнакомый офицер поднял нас с братом. Чтобы мы могли получше разглядеть вождя.

Вы первый раз своими глазами его видели? Сталин был похож на свой хрестоматийный образ - тот, что на плакатах?

Владимир Захаров: По-моему, тогда в первый раз я его видел. Да, похож.

В Москве в тот день был праздник? Концерты, ярмарки?

Владимир Захаров: Ярмарок не помню. На площадях гремели оркестры. Атмосфера праздника. Дождик нам не мешал, к тому же к вечеру распогодилось. И мы всей семьей пошли к Кремлю: смотреть салют.

Я читал, что в небо подняли 100 заградительных аэростатов. И в 23.00 с них запустили 20 тыс. сигнальных ракет.

Владимир Захаров: Мы любовались салютом с Большого Москворецкого моста. Казалось, что стреляют с земли. Я видел зенитные орудия, они залпами вели огонь. Небо сверкало, было красиво.

Официально воздушный парад отменили из-за непогоды. В небе не было даже одиночных самолетов?

Владимир Захаров: Небо было украшено флагами и портретами вождей - висели на воздушных шарах. Самолеты не летали.

А чисто эмоционально - каким он вам запомнился? Вероятно, это первый военный парад в вашей жизни?

Владимир Захаров: Мой первый военный парад - 7 ноября 1941 года. Хотя я был ребенком, но я был на том Параде. Но не в Москве, а в Куйбышеве, куда осенью 1941 года переехала часть правительства, многие иностранные послы.

23 посольства, Большой театр, редакции "Правда" и ТАСС. В военном параде в Куйбышеве участвовали 22тыс. человек. 1,5 часа по площади шла военная техника. И в отличие от Москвы авиация взлетела: 232 самолета! По моим данным, Светлана Сталина тоже тогда была эвакуирована в Куйбышев.

Владимир Захаров: Про семью Сталина ничего сказать не могу. Но знаю, что руководители иностранных военных миссий и зарубежные журналисты, которые находились в Куйбышеве, сообщили миру, что Красная армия по-прежнему сильна, у нее мощная авиация, и вообще парад произвел очень сильное впечатление. Что касается эмоционального восприятия... Все военные парады - это нечто. Незапоминающихся просто не бывает. Не было и нет.

Кадр из документального фильма про первый Парад Победы 24 июня 1945 года.На 8-й минуте на трибуну выходит Сталин. Следующий кадр - крупным планомдва парня в кепках: Володя Захаров (повыше ростом) и его брат Сергей. Фото: youtube.com

Досье "РГ"

Владимир Захаров, выпускник физфака МГУ, доктор физико-математических наук, профессор. Работал в разных НИИ, в т.ч. по созданию авиационных ядерных двигателей. Участник экспериментов по лазерному воздействию на атмосферу, исследований по управлению погодой и климатом.

Его отец, Матвей Васильевич Захаров, - участник штурма Зимнего дворца, воевал против Деникина. Во время Великой Отечественной возглавлял штабы дивизий и фронтов. В ходе Советско-японской войны в августе 1945 года провел Хингано-Мукденскую наступательную операцию. Был главнокомандующим Группой советских войск в Германии, дважды возглавлял Генштаб, один из создателей легендарной военной разведки - ГРУ. Участвовал в войне в Корее. В 1967 году в Египте восстанавливал арабскую армию после разгрома в Шестидневной войне. Похоронен в Кремлевской стене.

Конкретно

В Параде Победы 24 июня 1945 года участвовали 24 маршала, 249 генералов, 2536 офицеров, 31 116 сержантов и солдат.

Полки сопровождал оркестр из 1400 музыкантов.

Парад длился 122 минуты под дождем.

Сводными полками командовали генералы: в звании от генерал-майора до генерал-лейтенанта. Полком ВМФ - вице-адмирал.

В Москву из Берлина и Дрездена (из штабов 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов) доставили 900 трофейных знамен и штандартов. Их хранили в спортзале Лефортовских казарм.

Вооружение парадных расчетов: в каждом полку у трех рот - винтовки, еще у трех - автоматы, артиллеристы были с карабинами в положении "за спину", у танкистов и летчиков - пистолеты. У конников были еще и шашки.

Из техники: Т-34 и ИС, самоходные артустановки, расчеты зенитных установок на машинах, батареи противотанковой и крупнокалиберной артиллерии, "катюши", мотоциклисты, бронемашины, машины с десантниками.