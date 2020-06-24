Можно сказать, что знаменитая эпопея "Освобождение" Юрия Озерова пережила второе рождение - ее реставрация заняла 8 месяцев. И теперь зрители Первого канала уже могут смотреть все части легендарной киносаги - впервые после полной цифровой реставрации, даже в высоком качестве - разрешении 4К. Подробностями поделился с читателями "РГ" генеральный директор ФГУП "Киноконцерн "Мосфильм" Карен Шахназаров.

В киноэпопее снимались такие звезды, как Михаил Ульянов, Николай Олялин, Лариса Голубкина и другие. Фото: Информационный центр "Мосфильм-инфо"

Какое впечатление на вас производит киноэпопея "Освобождение" сегодня?

Карен Шахназаров: Картина "Освобождение" сегодня смотрится очень современно: несмотря на то, что лента снята более 50 лет назад - было другое качество пленки, другое оборудование. И тем не менее картина не потеряла ни своего масштаба, ни художественных достоинств. Юрий Озеров снял во всех смыслах выдающуюся картину, я бы даже сказал уникальную. Батальные сцены - их масштаб, качество съемки - просто поражают воображение. Я как профессионал, вышедший еще из советского кино, знаю, каким невероятным трудом это делалось - тогда не было компьютерной графики. Там все по-настоящему летает, стреляет, взрывается. На этом фильме должны учиться новые поколения режиссеров. И плюс к этому, конечно, важно понимать, что создатели картины сами - фронтовики. Я знал Юрия Николаевича Озерова, прошедшего войну, как говорится, от звонка до звонка. Оператор Игорь Слабневич, художник Александр Мягков - оба воевали. Это поколение, которое реально знало, что такое война. В этом смысле картина "Освобождение" для нас является в определенной степени историческим документом.

Что вас поражает в фильме больше всего?

Карен Шахназаров: Как режиссер я смотрю, как картина сделана в целом. Повторю: это беспрецедентный масштаб, в истории мирового кино такого никогда не было! Надо понимать, что только Советский Союз мог себе позволить создание кинофильма столь высокого уровня. Работа в "Освобождении" проделана колоссальная: и режиссера-постановщика, и художника, и оператора. На большом экране, в новом современном качестве, фильм производит ошеломляющее впечатление!

Теперь ленту ждет повторная встреча с широкой аудиторией…

Карен Шахназаров: Изначально мы хотели выпустить отреставрированную версию в кинотеатральный прокат. Но в связи пандемией пришлось эти планы отменить. Мы очень рады, что премьера "Освобождения" состоится на Первом канале. Тем более в столь знаковые для страны даты - День памяти и скорби и в день 75-й годовщины Парада войск Красной армии на Красной площади. Мы считаем, что это достойная премьера для такой картины.

Что было самым тяжелым при реставрации картины?

Карен Шахназаров: Вся работа была тяжелой. К сожалению, исходные материалы находились в плачевном состоянии. Многие вещи мы делали по интернегативу - тот, кто разбирается в технологиях, поймет, что это вторичные исходники, многое было утеряно. Я не буду о нюансах технических рассказывать - широкому зрителю они будут неинтересны. Скажу лишь, что наши специалисты не просто восстановили картину, они ее, по сути, спасли! Важно понимать: реставрация фильма - это не просто оцифровка. Оцифровать картину не сложно, а вот убрать все повреждения пленки - царапины, сколы, разрывы, потертости и множество других дефектов - это, поверьте, очень кропотливая и технически сложная работа. Там каждый кадр вручную вычищается! А картина состоит из пяти серий - это более 440 минут! Так что я очень благодарен специалистам "Мосфильма" за их поистине титанический труд. Отмечу, что все работы по реставрации выполнены исключительно за счет собственных средств киностудии, без привлечения государственного или частного финансирования.

Почему, на ваш взгляд, именно сегодня эта лента очень важна?

Карен Шахназаров: "Освобождение" - важная часть нашей национальной истории, нашего прошлого. Еще раз подчеркну, что масштаб картины просто беспрецедентен. В свое время эту ленту противопоставляли американскому фильму "Самый длинный день", посвященному высадке союзных войск в Нормандии. Но по своим масштабам "Освобождение" просто на порядок выше! Это действительно большое произведение - как с профессиональной, так и с исторической точки зрения. И то, что нам удалось его сохранить, выпустить на телеэкран в новом современном качестве, на мой взгляд, тоже очень важно. Картина доступна для просмотра и в Сети, теперь ее будут открывать для себя новые поколения зрителей. И не только в России - на Youtube-канале "Мосфильма" ленту очень активно смотрят иностранцы, оставляют комментарии.

Чем "Освобождение" способно вдохновить сегодняшнее поколение кинематографистов?

Карен Шахназаров: Военное кино - особенный жанр, отдельная режиссура… Ты можешь быть отличным режиссером, но если в твоей фильмографии нет военной картины, то тебя можно сравнить с летчиком, который никогда не летал на сверхзвуковом самолете! В этом смысле "Освобождение" - определенно является эталоном военного кино. Я лично до сих пор не представляю, как некоторые эпизоды вообще можно было сделать? Там порой удивительные решения приняты! Взять, к примеру, знаменитую сцену затопления метро в последней серии. Знаете ли вы, что она снималась в речном шлюзе? На одном из действующих судоходных путей построили декорацию - она наполнялась водой. Совершенно гениальная, на мой взгляд, идея! Можете себе представить, какой труд был проделан съемочной группой? По своему классу это одна из лучших сцен в мировом кинематографе! Поэтому, конечно, в какой-то степени "Освобождение" и меня вдохновляло, когда я снимал свою военную картину "Белый Тигр". Хотя мой фильм, разумеется, не столь масштабен, он вообще другой со всех точек зрения.

Создатели картины — сами фронтовики и снимали о том, о чем знали не понаслышке. Фото: Информационный центр «Мосфильм-инфо»

Ручная работа

Специалистами киноконцерна "Мосфильм" было отреставрировано около 670 тысяч кадров - это почти 8 часов изображения и звука! За многие годы работы ПК "Телекино" - подразделение киноконцерна, занимающееся цифровой реставрацией коллекции "Мосфильма" - этот проект по совокупности сроков его выполнения и объема материалов стал самым масштабным и сложным.

Напомним, что военно-историческая лента "Освобождение", рассказывающая о самых значительных событиях Великой Отечественной войны, состоит из пяти отдельных фильмов - "Огненная дуга", "Прорыв", "Направление главного удара", "Битва за Берлин" и "Последний штурм". Сценарий писали Юрий Бондарев, Оскар Курганов и сам Юрий Озеров. В масштабной ленте снимались Михаил Ульянов, Василий Шукшин, Николай Олялин, Лариса Голубкина, Михаил Ножкин, Владислав Стржельчик, Сергей Никоненко, Всеволод Санаев, Анатолий Ромашин, Николай Рыбников, Барбара Брыльска, Лев Прыгунов и другие артисты.

Процесс реставрации состоял из нескольких технологических этапов - ультразвуковая чистка пленки, оцифровка, цветокоррекция, работы по реставрации звука и так далее. Исходные материалы для работы находились в не самом лучшем состоянии: особо остро стояла проблема так называемого цветового дыхания и неравномерности цвета по полю кадра, пленочного "шума" на светлых участках изображения, склеек на планах с внутрикадровыми титрами. Плюс весь стандартный для старых картин "набор" - многорядные царапины, искажения геометрии кадра, сколы, пятна. Некоторые работы проводились в автоматическом режиме, но большая часть реставрации выполнялась специалистами вручную. В работах по реставрации картины использовалось самое высокопроизводительное компьютерное и сетевое оборудование. Финальные штрихи работы над проектом выпали на апрель - в это время ФГУП "Киноконцерн "Мосфильм", как и многие предприятия, перешел на особый режим работы. Однако для специалистов ПК "Телекино" был оперативно организован удаленный доступ к оборудованию, необходимому для завершения всех работ.