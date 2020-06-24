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Рубрика: Культура

670 тысяч гениальных кадров

Эпопею "Освобождение" Юрия Озерова реставрировали восемь месяцев
Текст: Сусанна Альперина
Можно сказать, что знаменитая эпопея "Освобождение" Юрия Озерова пережила второе рождение - ее реставрация заняла 8 месяцев. И теперь зрители Первого канала уже могут смотреть все части легендарной киносаги - впервые после полной цифровой реставрации, даже в высоком качестве - разрешении 4К. Подробностями поделился с читателями "РГ" генеральный директор ФГУП "Киноконцерн "Мосфильм" Карен Шахназаров.
В киноэпопее снимались такие звезды, как Михаил Ульянов, Николай Олялин, Лариса Голубкина и другие. Фото: Информационный центр "Мосфильм-инфо"

Какое впечатление на вас производит киноэпопея "Освобождение" сегодня?

Карен Шахназаров: Картина "Освобождение" сегодня смотрится очень современно: несмотря на то, что лента снята более 50 лет назад - было другое качество пленки, другое оборудование. И тем не менее картина не потеряла ни своего масштаба, ни художественных достоинств. Юрий Озеров снял во всех смыслах выдающуюся картину, я бы даже сказал уникальную. Батальные сцены - их масштаб, качество съемки - просто поражают воображение. Я как профессионал, вышедший еще из советского кино, знаю, каким невероятным трудом это делалось - тогда не было компьютерной графики. Там все по-настоящему летает, стреляет, взрывается. На этом фильме должны учиться новые поколения режиссеров. И плюс к этому, конечно, важно понимать, что создатели картины сами - фронтовики. Я знал Юрия Николаевича Озерова, прошедшего войну, как говорится, от звонка до звонка. Оператор Игорь Слабневич, художник Александр Мягков - оба воевали. Это поколение, которое реально знало, что такое война. В этом смысле картина "Освобождение" для нас является в определенной степени историческим документом.

Фото: iStock
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Что вас поражает в фильме больше всего?

Карен Шахназаров: Как режиссер я смотрю, как картина сделана в целом. Повторю: это беспрецедентный масштаб, в истории мирового кино такого никогда не было! Надо понимать, что только Советский Союз мог себе позволить создание кинофильма столь высокого уровня. Работа в "Освобождении" проделана колоссальная: и режиссера-постановщика, и художника, и оператора. На большом экране, в новом современном качестве, фильм производит ошеломляющее впечатление!

Теперь ленту ждет повторная встреча с широкой аудиторией…

Карен Шахназаров: Изначально мы хотели выпустить отреставрированную версию в кинотеатральный прокат. Но в связи пандемией пришлось эти планы отменить. Мы очень рады, что премьера "Освобождения" состоится на Первом канале. Тем более в столь знаковые для страны даты - День памяти и скорби и в день 75-й годовщины Парада войск Красной армии на Красной площади. Мы считаем, что это достойная премьера для такой картины.

Что было самым тяжелым при реставрации картины?

Карен Шахназаров: Вся работа была тяжелой. К сожалению, исходные материалы находились в плачевном состоянии. Многие вещи мы делали по интернегативу - тот, кто разбирается в технологиях, поймет, что это вторичные исходники, многое было утеряно. Я не буду о нюансах технических рассказывать - широкому зрителю они будут неинтересны. Скажу лишь, что наши специалисты не просто восстановили картину, они ее, по сути, спасли! Важно понимать: реставрация фильма - это не просто оцифровка. Оцифровать картину не сложно, а вот убрать все повреждения пленки - царапины, сколы, разрывы, потертости и множество других дефектов - это, поверьте, очень кропотливая и технически сложная работа. Там каждый кадр вручную вычищается! А картина состоит из пяти серий - это более 440 минут! Так что я очень благодарен специалистам "Мосфильма" за их поистине титанический труд. Отмечу, что все работы по реставрации выполнены исключительно за счет собственных средств киностудии, без привлечения государственного или частного финансирования.
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Почему, на ваш взгляд, именно сегодня эта лента очень важна?

Карен Шахназаров: "Освобождение" - важная часть нашей национальной истории, нашего прошлого. Еще раз подчеркну, что масштаб картины просто беспрецедентен. В свое время эту ленту противопоставляли американскому фильму "Самый длинный день", посвященному высадке союзных войск в Нормандии. Но по своим масштабам "Освобождение" просто на порядок выше! Это действительно большое произведение - как с профессиональной, так и с исторической точки зрения. И то, что нам удалось его сохранить, выпустить на телеэкран в новом современном качестве, на мой взгляд, тоже очень важно. Картина доступна для просмотра и в Сети, теперь ее будут открывать для себя новые поколения зрителей. И не только в России - на Youtube-канале "Мосфильма" ленту очень активно смотрят иностранцы, оставляют комментарии.

Чем "Освобождение" способно вдохновить сегодняшнее поколение кинематографистов?

Карен Шахназаров: Военное кино - особенный жанр, отдельная режиссура… Ты можешь быть отличным режиссером, но если в твоей фильмографии нет военной картины, то тебя можно сравнить с летчиком, который никогда не летал на сверхзвуковом самолете! В этом смысле "Освобождение" - определенно является эталоном военного кино. Я лично до сих пор не представляю, как некоторые эпизоды вообще можно было сделать? Там порой удивительные решения приняты! Взять, к примеру, знаменитую сцену затопления метро в последней серии. Знаете ли вы, что она снималась в речном шлюзе? На одном из действующих судоходных путей построили декорацию - она наполнялась водой. Совершенно гениальная, на мой взгляд, идея! Можете себе представить, какой труд был проделан съемочной группой? По своему классу это одна из лучших сцен в мировом кинематографе! Поэтому, конечно, в какой-то степени "Освобождение" и меня вдохновляло, когда я снимал свою военную картину "Белый Тигр". Хотя мой фильм, разумеется, не столь масштабен, он вообще другой со всех точек зрения.

Создатели картины — сами фронтовики и снимали о том, о чем знали не понаслышке. Фото: Информационный центр «Мосфильм-инфо»
Ручная работа

Специалистами киноконцерна "Мосфильм" было отреставрировано около 670 тысяч кадров - это почти 8 часов изображения и звука! За многие годы работы ПК "Телекино" - подразделение киноконцерна, занимающееся цифровой реставрацией коллекции "Мосфильма" - этот проект по совокупности сроков его выполнения и объема материалов стал самым масштабным и сложным.

Напомним, что военно-историческая лента "Освобождение", рассказывающая о самых значительных событиях Великой Отечественной войны, состоит из пяти отдельных фильмов - "Огненная дуга", "Прорыв", "Направление главного удара", "Битва за Берлин" и "Последний штурм". Сценарий писали Юрий Бондарев, Оскар Курганов и сам Юрий Озеров. В масштабной ленте снимались Михаил Ульянов, Василий Шукшин, Николай Олялин, Лариса Голубкина, Михаил Ножкин, Владислав Стржельчик, Сергей Никоненко, Всеволод Санаев, Анатолий Ромашин, Николай Рыбников, Барбара Брыльска, Лев Прыгунов и другие артисты.
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Процесс реставрации состоял из нескольких технологических этапов - ультразвуковая чистка пленки, оцифровка, цветокоррекция, работы по реставрации звука и так далее. Исходные материалы для работы находились в не самом лучшем состоянии: особо остро стояла проблема так называемого цветового дыхания и неравномерности цвета по полю кадра, пленочного "шума" на светлых участках изображения, склеек на планах с внутрикадровыми титрами. Плюс весь стандартный для старых картин "набор" - многорядные царапины, искажения геометрии кадра, сколы, пятна. Некоторые работы проводились в автоматическом режиме, но большая часть реставрации выполнялась специалистами вручную. В работах по реставрации картины использовалось самое высокопроизводительное компьютерное и сетевое оборудование. Финальные штрихи работы над проектом выпали на апрель - в это время ФГУП "Киноконцерн "Мосфильм", как и многие предприятия, перешел на особый режим работы. Однако для специалистов ПК "Телекино" был оперативно организован удаленный доступ к оборудованию, необходимому для завершения всех работ.

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