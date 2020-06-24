"Доктор Кто", "Шерлок", кто следующий? Вице-президент BBC Studios расскажет в видеоинтервью "РГ"

Сериалы "Шерлок" и "Доктор Кто", "Отверженные" и "Война и мир", "Лютер" и "Доктор Фостер" и другие. Многосерийные документальные фильмы о живой природе - такие, как "Планета Земля", "Планета Земля II" и "Голубая Планета II". Телевизионная игра "Слабое звено" (The Weakest Link) и целый ряд знаменитых на весь мир телешоу. А также успешные российские версии таких сериалов, как Life on Mars ("Обратная сторона Луны"), Luther ("Клим"), "Скажи правду" (Doctor Foster).

Шоу BBC возглавляют список самых популярных международных программ на федеральных каналах в России с 2017 года. А сейчас студия сотрудничает еще и с нашими стриминговыми сервисами и онлайн-кинотеатрами. Салим Мукаддам (Salim Mukaddam), старший вице-президент BBC Studios по совместному производству и продажам контента в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), в видеоинтервью обозревателю "РГ" Сусанне Альпериной расскажет о новых проектах студии, которые покажут в России; о том, что, по его мнению, будут смотреть после пандемии; ждут ли нашего зрителя такие события, как трансляция в прямом эфире королевской свадьбы Меган Маркл и принца Гарри; о том, как BBC Studios сотрудничает с российскими кинематографистами, и о многом другом.