"Доктор Кто", "Шерлок", кто следующий? Вице-президент BBC Studios расскажет в видеоинтервью "РГ"

Новости

Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы 13:25
Видео: в параде в Москве участвовало более 200 единиц боевой техники 13:25
Ефимов: Деловая активность в Москве превысила докризисные показатели 13:25
Видео: По Элисте в честь Победы проехали всадники 13:25
В Железноводске прошел первый в России марш врачей 13:22
В Новороссийске Парад Победы открыл противолодочный корабль "Касимов" 13:17
Путин переговорил "на ногах" с лидерами Казахстана, Узбекистана и Таджикистана 13:09
Lifan остаeтся в России: в компании рассказали о своих планах 13:05
В Красноярске машина насмерть сбила ребенка на самокате 13:02
Парад Победы в Севастополе прошел на суше, в воздухе и в море 13:00
В Параде Победы в Новосибирске впервые прошли современные танки 12:45
В Калининграде маршем прошли женщины-военнослужащие Балтфлота 12:44
Новый Volkswagen Arteon: универсал, гибрид и "заряженная" версия 12:37
Ученые спрогнозировали пожары на территории Тунгусского заповедника 12:37
Вандалы осквернили памятник идеолога Ирландской республиканской армии 12:31
В Параде на Красной площади приняли участие расчеты пяти государств ОДКБ 12:23
В Саратове прошло торжественное шествие войск в честь 75-летия Победы 12:23
CNBC: Россия продемонстрировала на Параде военную мощь 12:19
В Крыму открыли бюст Героя Советского Союза Ашота Аматуни 12:16
Kia показала конкурента Toyota Alphard на официальных фото 12:15
Во Владикавказе на Параде Победы пролетел "Ночной охотник" 12:06
По Невскому проспекту прошло шествие Победы 12:05
Суд обязал президента Бразилии носить маску на публике 11:56
В Татарстане сошла с рельсов цистерна с метанолом 11:48
В Ирландии во время пандемии заболело рекордное количество медиков 11:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Вышла в свет книга "Олег Куваев" о культовом писателе советских геологов
Вышла в свет книга "Олег Куваев" о культовом писателе советских геологов
ФСБ рассекретила архивные документы о первом параде Победы
ФСБ рассекретила архивные документы о первом параде Победы
Верховный суд разъяснил, почему фото нарушения не может быть доказательством
Верховный суд разъяснил, почему фото нарушения не может быть доказательством
24.06.2020 11:59
Рубрика: Культура

"Доктор Кто", "Шерлок", кто следующий? Вице-президент BBC Studios расскажет в видеоинтервью "РГ"

Текст: Сусанна Альперина
Сериалы "Шерлок" и "Доктор Кто", "Отверженные" и "Война и мир", "Лютер" и "Доктор Фостер" и другие. Многосерийные документальные фильмы о живой природе - такие, как "Планета Земля", "Планета Земля II" и "Голубая Планета II". Телевизионная игра "Слабое звено" (The Weakest Link) и целый ряд знаменитых на весь мир телешоу. А также успешные российские версии таких сериалов, как Life on Mars ("Обратная сторона Луны"), Luther ("Клим"), "Скажи правду" (Doctor Foster).
Вице-президент BBC Studios Салим Муккадам. Фото: BBC Studios Вице-президент BBC Studios Салим Муккадам. Фото: BBC Studios
Вице-президент BBC Studios Салим Муккадам. Фото: BBC Studios
Фото: Централ Партнершип
Какие новые фильмы выходят в интернете и почему их нужно смотреть сейчас

Шоу BBC возглавляют список самых популярных международных программ на федеральных каналах в России с 2017 года. А сейчас студия сотрудничает еще и с нашими стриминговыми сервисами и онлайн-кинотеатрами. Салим Мукаддам (Salim Mukaddam), старший вице-президент BBC Studios по совместному производству и продажам контента в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), в видеоинтервью обозревателю "РГ" Сусанне Альпериной расскажет о новых проектах студии, которые покажут в России; о том, что, по его мнению, будут смотреть после пандемии; ждут ли нашего зрителя такие события, как трансляция в прямом эфире королевской свадьбы Меган Маркл и принца Гарри; о том, как BBC Studios сотрудничает с российскими кинематографистами, и о многом другом.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

Главное сегодня

75 лет Великой Победы
75 лет Великой Победы
Фотогалерея: Парад на Красной площади в Москве
Военный парад в Волгограде открыл танк Т-34
Космонавты с борта МКС поздравили с юбилеем Парада Победы 1945 года
За сутки в России подтверждено 7176 случаев COVID-19 в 84 регионах
Басинский: Запрещая "Унесенные ветром", США повторяют опыт советского прошлого
Как пандемия изменила читательские предпочтения в разных странах мира