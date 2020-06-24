Собственникам многоквартирных домов нужна господдержка

Пандемия обострила многие социально-экономические проблемы. Не стала исключением и такая сфера, как ЖКХ, в частности вопрос капитального ремонта многоквартирных домов (МКД).

Резкое сокращение поступления средств в фонды капремонта ставит под угрозу проведение планового ремонта. Снижение собираемости взносов может подорвать финансовую устойчивость региональных фондов капремонта, ТСЖ и ЖСК, которые формировали их на специальных счетах, а также работающих с ними подрядных ремонтно-строительных компаний малого и среднего бизнеса.

Об этом говорили эксперты отрасли на прошедшей недавно серии онлайн-совещаний, конференций и дискуссий, объединивших более 400 представителей органов власти, Фонда содействия реформированию ЖКХ, общественных организаций, региональных операторов капремонта, управляющих компаний, ЖСК и ТСЖ. Среди острыхпроблем кап­ремонта ключевую сформулировала директор направления "Городское хозяйство" фонда "Институт экономики города" Ирина Генцлер.

"Органы власти не уделяют домам на спецсчетах должного внимания, - отметила она. - Спецсчета рассматриваются, скорее, как помеха работе регоператоров. Между тем в ряде регионов более 50 процентов площади МКД приходится на дома, накапливающие средства на капремонт именно на них. И им нужна поддержка власти. Или хотя бы отсутствие барьеров, которые им ставят при малейшей возможности".

В соответствии с действующим законодательством дома в зависимости от решения собственников жилья могут накапливать взносы на капремонт на специальном счете либо на общем счете регионального оператора капремонта - в так называемом котле. Из котла средства направляются на капремонт в соответствии с очередностью, устанавливаемой муниципальными и региональными органами власти, и только на те виды работ, которые содержатся в региональной программе капремонта. Организует его регоператор. Собственники домов, имеющих спецсчет, также обязаны сделать ремонт в соответствии с региональной программой, но организовать его могут самостоятельно. Согласно данным Фонда содействия реформированию ЖКХ, за 2015-2019 годы число МКД со спецсчетами неуклонно росло и сегодня насчитывает 93 тысячи домов - 12,8 процента от общего количества и 20 процентов от площади всех МКД. На спецсчетах накоплено более 130 миллиардов рублей, которые из-за существующих барьеров не могут быть направлены на оплату ремонта, пока каждый из домов не накопит достаточно средств.

По мнению Ирины Генцлер, все искусственные барьеры необходимо снять и дать собственникам возможность заказать своевременный и качественный ремонт. В том числе возможность привлекать кредиты банков с последующим их погашением за счет будущих взносов. Кроме того, следует ввести мораторий на санкции в виде лишения права на спецсчет и перевод в "общий котел", если собственники жилья решают отложить проведение ремонта.

С ней солидарны и представители регионов. Так, руководитель регионального центра "ЖКХ Контроль" Еврейской автономной области Галина Докаш подтверждает, что зачастую представителям товариществ, имеющих спецсчет, приходится обращаться в суд, чтобы получить разрешение на проведение ремонтных работ частично или поэтапно. То есть так, как необходимо, а не так, как написано в региональной программе.

Поддерживает требование отменить привязку планов ремонта к срокам эксплуатации домов и Диана Новомейская, директор Фонда капремонта МКД Удмуртской Республики, где из 7 тысяч домов 4 тысячи имеют спецсчета, обеспечивающие ремонт 60 процентов совокупной площади МКД. Руководитель регионального центра НП "ЖКХ Контроль" Ленинградской области Сергей Худяев предлагает ввести возможность софинансирования работ по капремонту за счет средств субъекта РФ не только для тех домов, которые аккумулируют средства на счету регоператора, но и для владельцев спецсчетов.

Главное, отмечали выступавшие эксперты, господдержка должна быть направлена на собственников жилья, и тогда они выполнят свои обязательства, оплатят заказанные ремонтные работы и услуги.

В качестве примера приводили хорошо зарекомендовавший себя даже во время пандемии механизм субсидий на энергоэффективный ремонт. Неудивительно, что в 2019 году количество заявок субъектов РФ на их получение от Фонда ЖКХ в 2,5 раза превысило количество заявок, поданных в 2017 году. А в первой половине этого года темпы подачи и рассмотрения заявок существенно опережают прошлогодние.

Хотя и этот механизм нуждается в совершенствовании. "У нас в Самарской области около 80 ТСЖ и ЖСК из 1200 домов на спецсчетах хотели бы сделать энергоэффективный капремонт, - отмечает руководитель регионального центра НП "ЖКХ Контроль" в Самарской области Виктор Часовских. Однако препоны возникают как со стороны теплоснабжающих организаций, так и со стороны муниципальной власти. "Необходимо убрать лишнее звено - муниципалитет. Достаточно: Фонд содействия реформированию ЖКХ - регион и затем сразу ТСЖ или ЖСК", - говорит он.

Глава НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева поддерживает эту идею, отмечая: "Мы видим крайнюю незаинтересованность субъектов РФ в поддержке федеральной программы по субсидированию энергоэффективного капремонта. Люди считают энергопотенциал своих домов, готовят заявки, но эти документы годами ходят между местными и региональными органами власти. Нужно дать возможность гражданам напрямую обращаться в Фонд ЖКХ за получением финансовой поддержки". Появившийся же законопроект, в соответствии с которым предполагается установить дополнительный банковский контроль за реализацией капремонта, Светлана Разворотнева, как и большинство экспертов, считает крайне вредным.

"Необходимо всячески способствовать снижению расходов семей. С этой точки зрения проведение энергоэффективного капремонта позволяет гражданам не только улучшить качество жизни, но и существенно экономить на оплате коммунальных ресурсов", - отмечает заместитель генерального директора Фонда содействия реформированию ЖКХ Ольга Сердюк.

По ее словам, расчетная экономия расходов на оплату коммунальных ресурсов, согласно одобренным госкорпорацией в 2019 году заявкам, составляет в среднем 20 процентов. А фактическая экономия в некоторых случаях значительно превышает их.

Так, в городе Барнауле в многоквартирном доме № 32 по ул. Энтузиастов в январе 2019 года был сделан энергоэффективный капремонт. Например, в квартире площадью 50 кв. м, несмотря на рост тарифа, жильцы смогли сэкономить на отоплении только за март 667,35 рубля (36 процентов).

По мнению экспертов, в законодательство, посвященное региональным системам капремонта МКД, надо внести изменения, которые позволят более гибко определять сроки и содержание работ, основываясь на реальном техническом состоянии инженерных систем и конструкционных элементов дома. Исходить при этом надо из собираемости средств, ставя целью повышение энергоэффективности жилья.

В Минстрое России уже сформирована межведомственная рабочая группа по разработке изменений в законодательство, которые позволят совершенствовать систему капремонта. В ее состав включены авторитетные эксперты отрасли.

- Группа будет анализировать правоприменительную практику и готовить предложения по ее изменению. В частности, по формированию региональных программ капремонта, корректировке сроков проведения работ в зависимости от состояния домов, ремонту объектов культурного наследия. На ближайшем заседании будут рассмотрены меры, включенные в проект Общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения, - отметил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.