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Рубрика: Экономика

Пример на умножение

Стали известны параметры индексации пенсий и маткапитала
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 136(8190)
Несмотря на кризис, правительство намерено сохранить индексацию пенсий по старости опережающими инфляцию темпами и продолжить индексацию материнского капитала.

Как следует из подготовленного минтрудом проекта бюджета Пенсионного фонда России (имеется в распоряжении "Российской газеты"), страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы в 2021 году на 6,3%, в 2022 году - на 5,9%, в 2023 году - на 5,6%. При этом по итогам 2020 года ЦБ пока ожидает инфляцию ниже 4%. Средняя пенсия по старости неработающих пенсионеров составит 17 432 рубля в 2021 году, 18 357 рублей в 2022 году, 19 283 рубля в 2023 году.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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В ближайшее время эти параметры обсудит Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений.

Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с 1 января 2021 года планируется установить в сумме 6044,48 руб., в 2022 году - 6401,10 руб., в 2023 году - 6759,56 руб. Число получателей страховых пенсий в 2021 году составит 40,24 миллиона человек, в 2023 году снизится до 39,68 миллиона.

Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению (индексируются ежегодно с 1 апреля) в 2021 году могут вырасти на 1,5%, в 2022 году - на 3,9%, в 2023 году - на 3,7%. Средний размер этих пенсий в 2021 году составит 9977 руб., в 2022 году - 10 307 руб., в 2023 году - 10 693 рубля. Неработающим трудоспособным россиянам, которые ухаживают за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы полагаются ежемесячные ­выплаты в размере 10 тысяч руб­лей.

Размер средней пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17 432 рубля

Размер материнского капитала также будет расти. В текущем году он составляет 466 617 рублей, при рождении второго ребенка увеличивается на 150 тысяч рублей - до 616 617 рублей. В следующем году размер материнского капитала составит 485 282 рубля на первого ребенка и 641 282 рубля на второго. В 2022 году - 504 693 рубля и 666 933 рубля соответственно. В 2023 году материнский капитал на первенца будет увеличен до 524 881 рубля, а на второго ребенка - до 693 610 рублей.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Рост пенсий опережающими инфляцию темпами (то есть в реальном выражении) позволяет пенсионерам больше средств тратить не только на продукты питания, но и на товары длительного пользования, последнее очень важно для более быстрого восстановления экономики, говорит проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр ­Сафонов.

"Дефицит у Пенсионного фонда будет, но нет никаких оснований сомневаться, что он будет покрыт средствами федерального бюджета, - подчеркивает первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. - И на запланированной индексации пенсий это никак не отразится".

Экономика Пенсии и пособия Общество Семья и дети Правительство Минтруд Материнский капитал

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