Старт маркировки лекарств разрешат продлить до октября

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении поправки в Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств", которые наделяют правительство правом отсрочить введение обязательной маркировки лекарств и медицинских изделий.

Законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания" также предполагает создание федерального регистра граждан, имеющих право на обеспечение лекарствами, медизделиями и лечебным питанием.

Согласно одобренным поправкам, правительство сможет устанавливать особенный порядок ввода в оборот немаркированных препаратов, произведенных в период с 1 июля 2020 года по 1 октября 2020 года.

Обязательная маркировка лекарственных препаратов по закону стартует с 1 июля. Но в связи с пандемией часть игроков фармрынка не успела подготовиться к этому. Участники рынка, профильные ассоциации неоднократно обращались в правительство с просьбами перенести старт обязательной маркировки препаратов на полгода, но их просьбы не удовлетворили, мотивируя это решение тем, что готовые к внедрению системы производители понесут большие убытки. Тогда депутаты предложили более гибкий подход к обязательной маркировке для медицинских учреждений, которые сейчас задействованы в борьбе с COVID-19. Сегодняшнее решение сделает его возможным. Росздравнадзору рекомендовано до 1 октября 2020 года не применять административные санкции к предприятиям и организациям, которые не успели подключиться к системе мониторинга движения лекарственных препаратов по объективным причинам, связанным с пандемией.

Депутаты одобрили и разрешение до 1 января 2021 года ввозить на территорию России немаркированные лекарственные средства, произведенные за рубежом до 1 октября 2020 года. Порядок их ввоза также будет определять правительство.

В Минздраве РФ прокомментировали это решение как своевременное, поскольку оно позволит избежать дефицита лекарств.