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Рубрика: Экономика

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Стоит ли рефинансировать ипотеку потребительским кредитом
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 136(8190)
Клиенты ряда банков заинтересовались возмож­ностью погасить долг по ипотеке деньгами из потребкредита, следует из сообщений на тематических форумах. Такой вариант рефинансирования встречается и имеет право на существование при ряде условий, но в довесок обладает букетом подводных камней.
Теоретически с помощью потребкредита можно погасить небольшую задолженность по ипотеке. Фото: Александр Корольков Теоретически с помощью потребкредита можно погасить небольшую задолженность по ипотеке. Фото: Александр Корольков
Теоретически с помощью потребкредита можно погасить небольшую задолженность по ипотеке. Фото: Александр Корольков

Теоретически потребкредит можно использовать для того, чтобы за один раз досрочно погасить небольшой остаток задолженности по ипотеке, считает директор департамента ­розничного кредитования Промсвязьбанка Андрей Точеный. В условиях снижающихся ставок это может быть выгодно заемщикам, которые оформляли ипотеку несколько лет назад по ставкам выше 10%, что сопоставимо с текущим уровнем ставок по кредитам наличными. Обращаясь за потребкредитом, заемщик не выигрывает в размере ставки, но может сократить расходы на страхование и вывести жилье из-под обременения (например, чтобы продать. - "РГ"), добавляет Точеный. Но если до окончания платежей по ипотеке остаются большой срок и сумма, то в таком случае выгоднее воспользоваться спецпрограммами по рефинансированию, считает он.

Фото: iStock
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Рефинансирование ипотеки через потребкредит сложно назвать экономически оправданным решением и чаще всего это вынужденная мера, подчеркивает директор департамента ипотечного кредитования СМП-банка Наталья Коняхина. "Если остаток по кредиту большой, например, 5 млн рублей для Москвы и Московской области, то закрывать его с помощью потребкредита вряд ли выгодно - ставка будет выше, срок короче, а ежемесячный платеж станет заметно больше. Если остаток небольшой, то это может быть одним из вариантов", - говорит Коняхина. Правда, суммы потребкредитов обычно меньше, чем ипотечных, и это еще одно ограничение для крупных городов, указывает директор-руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин.

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