Тема Великой Победы - в числе приоритетов Союзного государства

День траура и скорби, прошедший 22 июня в Беларуси, вновь напомнил о тех неисчислимых трагедиях, которые принес на нашу землю немецкий фашизм.

Эта дата стоит в одном ряду с Днем Победы, торжественным Парадом в Москве с участием белорусских военных, состоявшимся 24 июня, 76-й годовщиной освобождения Беларуси, которую наши народы отметят через несколько дней. Так что не случайно и в ходе видеоконференции, организованной Постоянным Комитетом Союзного государства при содействии Национального пресс-центра Беларуси, темы 75-летия Победы в войне и памяти о ее жертвах тесно переплелись.

Сегодня те грозные события зачастую воспринимаются иначе, чем три четверти века назад, особенно молодежью. И это нельзя не учитывать, отмечали участники видеомоста, если мы хотим, чтобы новые поколения граждан Союзного государства были достойны ратного подвига предков. Тон дискуссии задал Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота:

- Я хочу всем нам пожелать быть достойными подвига, который наши отцы, деды и прадеды совершили во время той кровопролитной битвы. Вспоминать Победу, вспоминать павших важно и необходимо. Очень хотелось бы, чтобы и деяния, которые предстоят нашему и молодому поколению, были достойны той Великой Победы, свершившейся 75 лет назад.

Именно поэтому в Союзном государстве уделяется такое большое внимание сохранению памяти о Великой Отечественной войне и о подвиге советского народа. Тема 75-летия Победы стала лейтмотивом активного белорусско-российского взаимодействия в культурно-исторической и других сферах. Стоит выделить масштабную программу по оздоровлению ветеранов, установление памятного знака в честь стратегической операции "Багратион", в результате которой была освобождена Беларусь, издательскую деятельность.

В Волгограде в честь 75-летия Победы прошла мемориальная акция на легендарном Мамаевом кургане

"Всегда, конечно, есть желание сделать больше, но и то, что делается, - это действительно большой труд", - сказал Григорий Рапота.

Он привел в качестве примера создание Ржевского мемориала Советскому солдату на местах кровопролитных боев 1942-1943 годов. Его открытие запланировано на 30 июня. Величественный монумент ценен не только сам по себе. Он станет катализатором большой поисковой работы участников Ржевской битвы, описанию в доступной для молодежи форме их подвигов. В том числе с тем, чтобы еще раз подчеркнуть историческое единство наших народов.

В частности, капсула с землей, собранной на полях сражений подо Ржевом, недавно, во время визита в Минск Председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко, была помещена в крипту Храма-памятника в честь Всех Святых.

"Это очень трогательное и знаковое событие", - отметил Госсекретарь Союзного государства. Сейчас уже начат поиск уроженцев Беларуси, участвовавших и павших в тех боях. Около 600 имен уже установлено…

Активно восстанавливают историческую правду о героических событиях прошлого белорусские и российские музеи, эта деятельность стала для них объединяющей. Так, Белорусский государственный музей Великой Отечественной войны и Государственный историко-мемориальный музей-заповедник "Сталинградская битва" планируют обмен тематическими экспозициями. В расчете на молодежь активно развивают всевозможные интерактивные проекты. Так, в Волгограде к 75-летию Победы провели мемориальную акцию на знаменитом Мамаевом кургане. И в Минске в эти дни - всплеск интереса к музею Великой Отечественной войны.

- Музей ни дня, кроме выходных, не был закрыт, - рассказал его директор Владимир Воропаев. - На днях мы провели оригинальную театрализованную программу "Тот самый длинный день в году". Сыграли то, что происходило в первые минуты войны в Брестской крепости, в Гродненском погранотряде. Зрители смотрели это представление со слезами. Только за минувшие субботу и воскресенье к нам пришли 300 посетителей. Многие приносят настоящие семейные реликвии: награды, документы отцов и дедов - участников войны. А однажды принесли иконку с изображением Николая Чудотворца, которую мать зашила, отправляя сына на фронт, в потайной кармашек. И человек остался жив.

Среди белорусских музеев следует отметить мемориальный комплекс "Хатынь". Он создан на месте одноименной деревни, сожженной вместе с жителями фашистами и их приспешниками. "Хатынь" - скорбное напоминание о такой же трагедии, постигшей сотни белорусских сел.

Его директор Артур Зельский привел такие цифры: за время существования мемориала поклониться памяти невинно сожженных детей, женщин, стариков приехало 37 миллионов человек! В прошлом году здесь побывало 250 тысяч посетителей. Приезжают семьями, 70 процентов из них - россияне.

- Мы сегодня живем в очень непростое время, когда пособники оккупантов становятся героями, а памятники советским воинам сносятся, - подчеркнула руководитель представительства Постоянного Комитета Союзного государства в Минске Марианна Щеткина. - Надо помочь молодежи разобраться во всем этом. Мы должны сделать все, чтобы правда была правдой. Эта работа должна вестись каждый день, чтобы сохранить мир.

Григорий Рапота вырос в семье боевого летчика-героя: его отец Алексей Никифорович прошел всю войну, воевал подо Ржевом. Фото: Ольга Герасименко

Тем временем

Инсталляции, интерактив и новые экспонаты - в Восточном форте Брестской крепости готовится к открытию экспозиция, посвященная героической обороне. Именно там принял последний бой легендарный майор Гаврилов. Уже этим летом гости узнают историю оборонительного сооружения с момента возведения до наших дней. Тема июня 41-го, разумеется, будет центральной.

Экспозиция, а по сути полноценный музей в семи залах, создана за счет средств Союзного государства. Работы шли согласно программе "Капитальный ремонт, реставрация и музеефикация сооружений Брестской крепости в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой". Форт расположен неподалеку от Северных ворот. После войны помещения использовались под хозяйственные нужды, и вот, благодаря союзному проекту, он получил вторую жизнь.

Изначально, говорит замдиректора комплекса "Брестская крепость-герой" Лариса Бибик, он рассчитывался на 326 человек. По штату мирного времени. Здесь были кухня, столовая. А музей создали в казематах внутреннего вала, где, собственно, и жили солдаты. Помещений около сотни, и почти все они будут открыты для посетителя. Но под экспозицию отвели 420 "квадратов".

Отчасти экспонатами здесь станут сами стены форта, пережившего обстрелы, бомбардировки, выжигание огнеметами… В каземате экскурсовод обязательно обратит внимание посетителей на сохранившийся оплавленный кирпич. После того как основные части 45-й пехотной дивизии вермахта ушли из крепости, на "зачистку" оставили охранные части, которые, не заходя в казематы, выжигали любые признаки жизни.

Часть экспозиции составляют именно экспонаты, найденные здесь, в форте. Каждый зал будет переносить гостя в прошлое, погружая в атмосферу тех дней. Вот - импровизированный стол в штабе обороны, который защитники могли сделать из кусков дверей. А в следующем зале - госпиталь… Фрагменты ящиков, сено, приготовленное для лошадей. Так интерактив дополнит информацию о защитниках, образ которых будет представлен фрагментами формы, довоенными фото - экспонатами из фондов мемориала.

Не обошли создатели и историю возведения форта. Здесь надо понимать, что сама крепость - это система сооружений. Цитадель с площадью церемониалов, скульптурами, некрополем и Вечным огнем когда-то была "ядром". А вокруг впоследствии стали строить укрепления, расположенные друг от друга на определенном расстоянии. Оригинальные кирпичи с датами строительства также можно будет увидеть на экспозиции.

Найдет отражение и послевоенная история Восточного форта. Большое внимание уделено последнему защитнику форта - майору Петру Гаврилову, под руководством которого оборону держали около 400 солдат и офицеров. Увидят посетители и его скульптуру.

Кстати, по союзной программе изменится и еще один форт крепости. Пятый. Здесь, по словам директора мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" Григория Бысюка, запланированы ремонт и консервация отдельных сооружений. Также тут будет создан музей фортификации и вооружения. Еще одна новая экспозиция поведает об истории Брест-Литовской крепости как об уникальном фортификационном сооружении. Посетители узнают о строительстве фортов, подходах к защите города и государственных границ в то время.