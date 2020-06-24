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Рубрика: В мире

The New York Times сократит рекламщиков

Текст: Юрий Когалов

Газета The New York Times пополнила список американских СМИ, в которых будут проведены сокращения работников из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Как заявил генеральный директор Марк Томпсон, издание уволит 68 сотрудников.

Фото: AP Photo/Mary Altaffer
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Впрочем, журналистов и редакторов это не коснется, заверило руководство газеты. Сокращения пройдут в отделах, отвечающих за рекламу. Как выяснилось, ежедневные доходы от рекламы упали на 15 процентов, и, по прогнозам Томпсона, снижение выручки продолжится.

Однако на выпуск самой газеты это не должно повлиять, большую часть дохода издания приносит подписка. Кстати, в первом квартале этого года число подписчиков The New York Times, в том числе цифровых, превысило шесть миллионов.

В мире США Общество СМИ и соцсети

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