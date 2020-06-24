ТПП РФ запустила реестр для проверки надежности франшиз

Торгово-промышленная палата России (ТПП РФ) запустила "Реестр надежных франшиз". На ресурсе разместятся сведения о проверенных компаниях, которые готовы передать право на работу под своим брендом другим предпринимателям (франчайзи). Единая база, которая включает в себя информацию о сроке окупаемости и годовой доходности, станет защитой от недобросовестных франчайзеров, которые нередко предлагают участие в заведомо убыточных проектах.

"В цифровую эпоху возросло количество так называемых "оберточных" франшиз с привлекательными условиями, которые существуют только на бумаге", - рассказал "Российской газете" вице-президент Торгово-промышленной палаты России (ТПП РФ) Максим Фатеев. По его словам, часто встречаются ситуации, когда у франчайзера нет зарегистрированного товарного знака. По сути, такая покупка представляет собой "кота в мешке".

Надеяться на защиту прав на законодательном уровне не приходится - федеральный закон "О франчайзинге" пока не принят. По словам Фатеева, Совет ТПП РФ по развитию электронной коммерции уже приступил к проработке своей версии законопроекта, которая учтет предложения бизнес-сообщества.

Для включения в Реестр компания должна соответствовать ряду критериев. Потребуется подтвердить наличие товарного знака, а также предоставить данные о действующих и прибыльных франчайзинговых предприятиях. Кроме того, при аудите юридических лиц и предпринимателей эксперты ТПП РФ учтут общедоступную информацию из аналитических систем.

Наибольший удар в период ограничений из-за пандемии коронавируса пришелся на бизнес по франшизе в сферах общепита и оказания услуг населению (детские сады, фитнес-центры, танцевальные студии), рассказал "РГ" член Союза франчайзинга России Виталий Кириллов. Вместе с тем, спрос на некоторые виды бизнеса по франшизе увеличился в несколько раз. Среди перспективных и прибыльных направлений - франшизы, приспособленные к работе в онлайн-сфере. В их числе - онлайн-магазины и школы. Наиболее привлекательной покупка такой бизнес-модели окажется для начинающих предпринимателей. Сумма вложений в проект достаточно демократична - не более 1,5 млн рублей. Для сравнения, покупка готовой бизнес-модели вне онлайн может достигать десятков миллионов долларов. "Если мы говорим о хорошем франчайзинговом предложении, то риски прогореть сведены к минимуму", - подчеркнул Кириллов.