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24.06.2020 16:24
Рубрика: Экономика

Транспортный комплекс столицы получил международную премию

Текст: Ирина Огилько

Международную премию за работу во время Чемпионата мира по футболу 2018 года получил транспортный комплекс Москвы. Этим известием поделилась пресс-служба департамента транспорта Москвы.

- Во вторник, 23 июня, транспортный комплекс Москвы получил особое признание в международной премии CIHT в номинации Transport Planning Award. Эта награда присуждается за транспортное планирование, - сообщает пресс-служба. - Награда была присуждена за успешную реализацию транспортного обслуживания Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Был разработан масштабный план управления перевозками, который показал свою высокую эффективность.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
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Как напомнили в дептрансе, во время проведения проведения чемпионата был организован бесплатный проезд в общественном транспорте для болельщиков, внесены изменения в схемы организации дорожного движения в местах проведения и просмотра матчей, скорректирован режим работы городского транспорта. Как отметил руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов, "за все время мундиаля не было ни одного сбоя на транспорте, ведь мы работали вместе с ГУ МВД по Москве и Росгвардией в постоянном режиме 24/7. Благодаря совместным усилиям все получилось на высшем уровне"

Кстати, Москва стала первым в мире городом, запустившим прямые трансляции матчей прямо в метро. Более 20 млн пассажиров посмотрели более 60 матчей в режиме реального времени.

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