Постановление правительства Тверской области от 23 июня 2020 года № 95-пг "Об отмене отдельных ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тверской области"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", в связи с улучшением санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Тверской области постановляю:

1. С 24 июня 2020 года допускается:

1) посещение гражданами парков культуры и отдыха при условии обеспечения между гражданами социальной дистанции;

2) посещение гражданами детских (игровых) площадок при условии обеспечения расстояния между совершеннолетними гражданами социальной дистанции;

3) посещение гражданами учреждений библиотечной сети и выставочных залов при условии обеспечения соблюдения санитарно-эпидемического режима;

4) посещение гражданами физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов при условии обеспечения между гражданами социальной дистанции;

5) работа ярмарок.

Функционирование ярмарок (помимо условий, указанных в пункте 3 настоящего постановления) возобновляется при условии:

обеспечения организатором (администратором) и участниками ярмарки постоянного наличия дезинфицирующих средств, соответствующих режиму новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), для использования посетителями при входе на территорию ярмарки, при подходе к торговому месту;

обеспечения организатором (администратором) ярмарки соблюдения участниками и посетителями ярмарки социальной дистанции до других граждан, в том числе путем нанесения специальной разметки на территории ярмарки;

6) бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, гостиницах, хостелах, туристических базах, гостевых домах и иных аналогичных объектах, в которых предоставляются услуги по временному проживанию, в санаторно-курортных организациях (санаториях);

7) работа предприятий общественного питания при условии расстановки перегородок или столов на расстоянии 1,5 метра;

8) работа объектов розничной торговли, за исключением работы расположенных в данных объектах ночных клубов (дискотек), кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат, развлекательных центров, иных досуговых и развлекательных заведений;

9) работа многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

10) работа СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина;

11) оказание стоматологических услуг при условии использования медицинским персоналом средств индивидуальной защиты, обеспечивающих защиту от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), а также определения работника, ответственного за контроль соблюдения санитарно-эпидемического режима;

12) посещение обучающимися профессиональных образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, функции и полномочия учредителей которых осуществляют исполнительные органы государственной власти Тверской области, при условии соблюдения санитарно-эпидемического режима;

13) посещение обучающимися образовательных организаций, предоставляющих общее, дополнительное образование, а также организаций, осуществляющих спортивную подготовку при условии соблюдения санитарно-эпидемического режима;

14) посещение гражданами муниципальных дошкольных образовательных организаций при условии соблюдения санитарно-эпидемического режима;

15) проведение досуговых, развлекательных, культурных и иных подобных мероприятий с очным участием граждан с использованием водного транспорта при условии соблюдения санитарно-эпидемического режима.

2. С 6 июля 2020 года допускается с соблюдением требований Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека работа санаторно-оздоровительных, образовательных детских лагерей и иных объектов организованного летнего детского отдыха и оздоровления.

3. Функционирование объектов, указанных в подпунктах 4-11 пункта 1 настоящего постановления, возобновляется при условии:

1) ежедневного измерения температуры тела работников до начала рабочего времени (смены) при входе в соответствующий объект и в течение рабочего времени (смены) (по показаниям) бесконтактным способом с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками инфекционного заболевания;

2) ежедневного проведения дезинфекции помещений соответствующего объекта, контактных поверхностей (мебели, оборудования и т.п.) и обеззараживания воздуха в помещениях соответствующего объекта с использованием дезинфицирующих средств и оборудования, соответствующих режиму новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);

3) постоянного использования работниками во время нахождения в соответствующем объекте средств индивидуальной защиты органов дыхания и дезинфицирующих средств, соответствующих режиму новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);

4) соблюдения работниками и посетителями соответствующего объекта социальной дистанции до других граждан, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей используемой территории (включая прилегающую территорию), с учетом должностных обязанностей работников и (или) технологических, организационных и иных особенностей функционирования соответствующего объекта;

5) постоянного наличия дезинфицирующих средств, соответствующих режиму новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), для использования посетителями при входе в соответствующий объект.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Тверской области И.М.Руденя







