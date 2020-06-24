Урал" последним вышел в полуфинал Кубка России

Накануне определился последний участник полуфинальной стадии Кубка России. Им стал "Урал", обыгравший "Шинник" со счетом 2:0.

Изначально встреча между этими командами должна была состояться 18 марта в Химках. Но из-за пандемии коронавируса матч перенесли. Более того, прошел он не в Подмосковье, а в Ярославле.

К полуфиналу Кубка "Урал" подошел не в лучшей форме: из предыдущих десяти игр в Премьер-лиге футболисты Дмитрия Парфенова выиграли лишь в одной. Как результат - клуб из Екатеринбурга опустился на 12-е место.

Впрочем, в розыгрыше Кубка уральцы не дают осечек. Этот турнир вообще стал одним из излюбленных для "желто-черных": за последние три года они дважды доходили до финала и оба раза уступили в нем столичному "Локомотиву". Как знать, может, с третьей попытки "Уралу" удастся завоевать престижный трофей.

Исход встречи с "Шинником" решили точные удары Юрия Бавина и Рафала Аугустыняка. Подопечные Парфенова вышли в 1/2 финала, где они встретятся с "Химками". Место проведения встречи будет определено с учетом эпидемиологической ситуации. Во второй паре в Санкт-Петербурге сыграют "Зенит" и "Спартак". Всем командам будет разрешено провести по пять замен. Матчи пройдут 18/19 июля, а финал запланирован на 25 июля.

Между тем РФС и РПЛ создали комиссию для определения встреч первенства страны с использованием системы видеопомощи арбитрам (VAR). В нее вошли: генеральный секретарь РФС Александр Алаев, глава РПЛ Сергей Прядкин, руководитель судейского департамента РФС Виктор Кашшаи, руководитель проекта VAR в России Леонид Калошин и директор по маркетингу РПЛ Евгений Савин. Первое заседание комиссии пройдет 25 июня. На нем станут известны игры 24-го тура чемпионата с использованием видеотехники.

Систему VAR стали применять в матчах Премьер-лиги с сезона 2019/20. До приостановки чемпионата она использовалась в каждом поединке. Чуть ранее директор по развитию РФС Максим Митрофанов заявил, что VAR на протяжении нескольких туров после рестарта сезона будут использовать не на всех встречах.