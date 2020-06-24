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24.06.2020 17:50
Рубрика: Общество

Услуги медпатронажа станут доступнее после 1 октября

Текст: Елена Манукиян
Отобраны первые 32 частные медицинские организации, которые будут оказывать услуги медпатронажа гражданам старше 65 лет за счет средств государства, сообщили "РГ" в Минтруде.

Как пояснили в ведомстве, определены обладатели грантов по итогам первого конкурсного отбора, однако в июле число клиник увеличится, потому что объявят победителей второго этапа. В Минтруде напомнили, что пилотный проект по вовлечению негосударственных организаций в медпатронаж запущен в этом году в 18 регионах, участвующих в создании системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Уже сегодня известно, что адресная медико-социальная помощь станет доступнее жителям республик Мордовия и Татарстан, Алтайского края, Воронежской, Кемеровской, Костромской, Новосибирской, Тамбовской и Тульской областей. Всего ее смогут получить 3259 граждан, проживающих в этих регионах.

Для граждан услуги будут бесплатными. Понесенные расходы частных клиник компенсируются за счет субсидий из федерального бюджета. Сумму рассчитают из норматива ежемесячных затрат. Так, один случай медпатронажа обойдется государству в 14386,4 руб., умноженные на спецкоэффициент, который применяется при распределении регионам государственных субвенций из Фонда социального страхования.

Предполагается, что координаторами услуг станут социальные службы, которые помогут медорганизациям с поиском нуждающихся. В первую очередь это должны быть люди старше 65 лет, которым необходима паллиативная помощь. Раз в неделю к ним будет приходить медработник, проводить обследование, при необходимости обрабатывать раны и пролежни, ставить капельницы, проводить забор анализов, контролировать прием лекарств, которые прописал лечащий врач.

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Кроме того, организация, оказывающая медико-социальные услуги, обязана взаимодействовать с поликлиникой, к которой прикреплен пожилой человек, при необходимости помогать ему записаться на прием к врачу, вести индивидуальный дневник пациента. Форма документа утверждена Минздравом. Допускается, что он может быть электронным, но должен заполняться каждый раз после посещения подопечного. В дневнике отражаются состояние здоровья человека и услуги, которые ему были оказаны. Сведения из него передаются в поликлинику и учитываются при проведении диспансеризации.

В Минтруде сообщили, что адресную медико-социальную помощь пожилым людям медицинские организации начнут оказывать с 1 октября, а также пояснили, что она стала доступна благодаря нацпроекту "Демография", который рассчитан до 2024 года.

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