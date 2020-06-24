25 июня начинается общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию страны. Указом президента оно назначено на 1 июля, для удобства и безопасности граждан участки открываются раньше - с 25 июня. В течение недели будет работать 96,5 тысячи участковых комиссий, голосовать можно также на дому, а в Москве и Нижегородской области - через интернет.

Общероссийское голосование - новое явление для избирательной системы страны. Оно проходит по особым правилам. Ключевые отличия - беспрецедентные санитарные меры, разработанные Центризбиркомом и Роспотребнадзором, а также широкое общественное наблюдение.

"Самое главное для нас - это люди, жизнь и здоровье наших граждан", - заявила глава ЦИК Элла Памфилова. За неполный месяц, отведенный на подготовку к голосованию, удалось обеспечить средствами индивидуальной защиты все участковые избирательные комиссии. Маски, перчатки и одноразовые ручки получат все, кто будет голосовать - и на участке, и дома.

"Мы аккумулировали весь опыт более десятка стран, которые проводили разного рода выборы фактически в период пика пандемии, и перестраховались. Наши меры безопасности беспрецедентны, ни в одной стране таких мер не осуществлялось", - подчеркнула Памфилова.

Правила проведения плебисцита прописаны таким образом, чтобы сократить контакты между его участниками и не допускать большого скопления людей. По словам главы ЦИК, именно поэтому предложено семь дней для голосования, а вход и выход на каждом участке организован с разных сторон - чтобы люди не пересекались друг с другом.

Все участковые комиссии снабжены электронными градусниками. Есть процедура на случай, если кто-то придет голосовать с повышенной температурой: ему не откажут в реализации избирательного права, но предложат заполнить бюллетень в отдельном помещении.

Сами участки будут регулярно проветривать и дезинфицировать. Председатель УИК и наблюдатели проследят за сохранностью документации во время санитарных пауз.

Прозрачность и легитимность голосования - еще один приоритет Центризбиркома. В комиссии неоднократно заявляли, что доверие к плебисциту должно быть абсолютным. Еще в начале июня в ЦИК возобновила работу "горячая линия", на которую за три недели поступило более 140 тысяч обращений. Есть и сигналы о возможных нарушениях.

"У нас 70 обращений поступило, которые содержат претензии по поводу возможного применения административного ресурса и принуждения к голосованию", - сообщила Элла Памфилова. Большинство жалоб поступило из Москвы и Санкт-Петербурга. В 52 обращениях содержатся указания на конкретного работодателя. Все факты проверят с участием правоохранительных органов, заверила глава ЦИК.

"Я разговаривала с Генеральным прокурором, если будут появляться какие-то факты о принуждении к голосованию, оперативно будем реагировать и, я надеюсь, наказание будет неизбежным", - заявила Памфилова. Она предупредила должностных лиц, "которые пытаются использовать административный ресурс", что эти действия будут жестко пресекаться.

Еще одна проблема, которую пришлось решать при подготовке к плебисциту, - обеспечение неприкосновенности участков после их закрытия с 25 по 30 июня. "Помещения участковых комиссий остаются под охраной в ночное время. Практически повсеместно эту охрану будут осуществлять все семь дней голосования сотрудники полиции и Росгвардии", - сообщила глава ЦИК.

Она также рассказала, как будет обеспечена сохранность избирательной документации. Каждый вечер после закрытия участков все бюллетени из стационарных и переносных ящиков будут помещать в сейф-пакеты в присутствии наблюдателей и с составлением специального акта. Пакеты хранятся в сейфе избиркома и не вскрываются до начала подсчета голосов, который начнется 1 июля после 20.00.

За соблюдением процедур будут следить наблюдатели. В отличие от обычных выборов, в этот раз нет никаких ограничений по их количеству на участках. Формированием наблюдательского корпуса занимается система общественных палат.

"Мы ведем прием заявок уже практически три месяца, прием документов продолжается. Вместе с нами в наблюдении участвуют более 1600 самых разнообразных общественных организаций и 18 партий", - рассказал руководитель координационного совета Общественной палаты РФ по контролю за голосованием Максим Григорьев.

По его словам, в централизованной базе данных учтены 380 тысяч наблюдателей. "Это беспрецедентно большая цифра", - подчеркнул Григорьев.

Он отдельно отметил, что своих представителей делегируют "все парламентские партии, даже КПРФ, которая сделала заявление, что сама не будет в этом участвовать". Коммунисты не стали подписывать соглашение с ОПРФ, но участвуют в процессе по договоренности с общественными палатами регионов, пояснил эксперт. По его словам, более 10 тысяч наблюдателей направили непарламентские партии.

Ранее Григорьев сообщил "Российской газете", что система общественных палат планирует привлечь порядка 500 тысяч наблюдателей, чтобы обеспечить контроль и за происходящим на участках, и за надомным голосованием. По просьбе главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, прием заявок от кандидатов в наблюдатели продлится до конца июня, чтобы наблюдение за финальным аккордом кампании - подсчетом голосов - было максимальным.

Все участковые комиссии снабжены электронными градусниками. Вход и выход организованы с разных сторон, чтобы люди не пересекались друг с другом

Участки для голосования закроются повсеместно в 20.00 1 июля по местному времени. У ЦИК есть пять дней на подведение итогов, но в комиссии заявляют, что предварительные результаты будут известны уже к утру 2 июля.

Новые нормы Основного Закона вступят в силу только в том случае, если более половины участников голосования ответит "Да" на вопрос "Вы одобряете изменения в Конституцию РФ?". Такова принципиальная позиция инициатора поправок - президента Владимира Путина. Он неоднократно подчеркивал: последнее слово - за гражданами.