В Ирландии во время пандемии заболело рекордное количество медиков

В Ирландии подводят предварительные итоги борьбы с коронавирусом. Число врачей и медсестер в республике, которые заболели COVID-19, составило рекордные показатели, пишет Irish Independent со ссылкой на данные национального профсоюза медицинских работников.

По состоянию на первую половину мая, коронавирус был выявлен у восьми тысяч медиков, заявила глава организации Фил Ни Шигдха. "По данному показателю на душу населения мы в премьер-лиге. Это абсолютный позор ", - отметила она, выступая в парламенте страны. К счастью, за все время пандемии умерло только 7 медиков. Большего числа жертв удалось избежать во многом благодаря хорошему оснащению местных больниц и профессионализму врачей.

Причинами массового заболевания стал недостаток опыта при работе с опасной инфекцией, нехватка респираторов, а также ослабленный иммунитет из-за хронической усталости на работе.

Вместе с тем, в стране опасаются второй волны пандемии. В мэрии Дублина порекомендовали жителям столицы ходить на работу пешком или ездить на велосипеде из-за опасений возникновения новых очагов распространения инфекции.