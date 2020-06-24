В Канаде приняли необычную школьную программу

Власти канадской провинции Онтарио одобрили новую школьную программу для учеников 1-8-х классов. В ходе ее презентации премьер провинции Даг Форд заявил, что она не только "вернет к основам" начальное образование, но также научит детей новым навыкам, диктуемым реальностью XXI века. Упор сделан на математику, программирование и обучение финансовой грамотности.

Ключевым изменением программы стал ее математический уклон. Концепция заключается в том, чтобы с первых дней школы научить детей сначала базовым, а затем более комплексным математическим приемам. Но не путем бессмысленного заучивания заданного набора формул, чем, кстати, грешат в школах соседних с Канадой США. Все будет происходить через целенаправленное привитие навыков использования математики в повседневной жизни. Интересно, что теперь в Онтарио таблицу умножения будут учить не до 10х10, как, например, в России, а до 12х12.

Впервые уже с первого класса школьникам начнут преподавать программирование и инженерию. Написание кода вкупе с математикой должны помочь в развитии логики и креативного мышления. Власти также убеждены, что программирование и технологическая грамотность крайне важны для нынешнего поколения молодых канадцев, поскольку являются ключевыми знаниями профессий будущего.

Для подготовки этого поколения детей к взрослой жизни в школах теперь начнут обучать и финансовым азам. Учителя расскажут, как составить бюджет, какова ценность денег, что такое долг и инвестиции. А для лучшего понимания устройства глобальных рынков школьников научат собирать и анализировать информацию, разбираться в графиках и делать прогнозы.