В Киргизии погибли четверо шахтеров. Об этом сообщили в министерстве чрезвычайных ситуаций (МЧС) КР. По информации ведомства трагедия произошла в шахте ОАО "Кенчилер-Береке", расположенной близ города Сулюкта Ошской области.

"Из-за выхода из строя вентиляционного оборудования в шахте повысился предельно допустимый уровень газа. В результате сильной загазованности четверо человек не смогли выбраться наружу и задохнулись", - говориться официальном сообщении МЧС.

Прибывшие на место спасатели извлекли тела из шахты и отправили в морг.

По факту нарушения правил техники безопасности, повлекшее гибель людей прокуратура Ошской области возбудила уголовное дело. Сейчас на месте трагедии работает следственно-оперативная группа.

Напомним, 12 июня 2020 года еще на одной шахте города Сулюкта произошел пожар. Специалистам МЧС удалось ликвидировать очаг возгорания и предотвратить взрыв газа.