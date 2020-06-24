В обращение вышла почтовая марка, посвященная Ржевскому мемориалу

В Москве в штаб-квартире Российского военно-исторического общества (РВИО) состоялась торжественная церемония гашения почтовой марки, посвященной Ржевскому мемориалу Советскому солдату. В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны.

Открывая церемонию, начальник научного отдела РВИО Юрий Никифоров отметил, что Ржевский мемориал - это важнейший проект, в создании которого участвовало множество людей. И все они вкладывали в это святое дело свою душу.

- Огромная ответственность лежала на всех, кто создавал этот величественный мемориал, ведь идея памятника была предложена ветеранами Великой Отечественной войны, - подчеркнул Юрий Никифоров. - Это ответственность перед тысячами солдат.

Марка выпущена тиражом 144 тысячи экземпляров. На ней изображена центральная фигура мемориала.

Бойцы Красной армии героически сражались подо Ржевом, но память о них до сих пор по-настоящему не увековечена. Очень важно, что мемориал строился в основном на народные деньги, а самое удивительное в том, что многие жертвователи в строку с фамилией вписывали имена своих родственников, сражавшихся на полях Великой Отечественной...

Помощник Президента России и председатель РВИО Владимир Мединский обратился к участникам церемонии по видеосвязи. Он сообщил, что открытие мемориала запланировано на 30 июня.

Почтовые марки и конверты с изображением Ржевского мемориала уже поступили в продажу

- Мемориал был готов в середине апреля, но в связи с эпидемией коронавируса решили не "создавать столпотворение" и перенести открытие на конец июня. Несмотря на то, что памятник был закрыт специальным баннером, а вся территория вокруг опоясана предупреждающими лентами, 9 мая сотни автомобилей останавливались у мемориала и люди приносили цветы. Это было очень трогательно. 30 июня мемориал будет открыт, - заверил Владимир Мединский.

Заместитель директора Управления Федеральной почтовой службы Москвы Егор Заречнев подчеркнул, что "Почтовая марка "Ржевский мемориал" - это наша дань памяти погибшим. Скоро тысячи и тысячи этих марок, наклеенных на конвертах, разлетятся по своим адресам по всему свету. Те, кто получит эти письма, посмотрят на изображение мемориала и еще раз вспомнят героев тех страшных сражений.

Заместитель директора Музея Победы Федор Смуглин рассказал, каким будет филиал музея у подножия величественной скульптуры Советскому солдату. Он обратился с просьбой присылать фамилии и фотографии родственников - фронтовиков. Чтобы будущие поколения знали в лицо тех, кто защищал нашу землю.

К слову

Марки и конверты с изображением Ржевского мемориала уже поступили в продажу. Марка выпущена тиражом 144 000 экземпляров, на ней изображена центральная фигура мемориала, созданная по проекту скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина. Мемориал расположен у деревни Хорошево Ржевского района Тверской области. Проект реализован Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Минкультуры России и правительства Тверской области.