В Панаме танкер разрушил железнодорожный мост

Администрация Панамского канала начала расследование инцидента с танкером Bluebill, который разрушил полотно железнодорожного моста, проходящего вдоль канала.

"Панамский канал расследует причины столкновения судна с железнодорожным мостом через реку Чагрес в городе Гамбоа", - цитирует РИА Новости заявление в Twitter. Совместно с компанией-оператором железной дороги будут оценены повреждения, а также определен масштаб ущерба.

При этом отмечается, что данный инцидент не повлиял на транзит по межокеанскому маршруту.