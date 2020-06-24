В Параде на Красной площади приняли участие расчеты пяти государств ОДКБ

Сегодня в Москве в едином строю прошли военнослужащие из Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Последовательность их прохождения определялась алфавитным порядком.

- Участие парадных расчетов оборонных ведомств государств-членов ОДКБ в Параде Победы на Красной площади символизирует единство государств-членов ОДКБ, готовность сил и средств системы коллективной безопасности адекватно и эффективно реагировать на современные вызовы и угрозы, - сообщил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

Сводный парадный расчет Вооруженных сил Армении возглавил командир отдельного полка охраны министерства обороны Республики Армения полковник Ашот Акопян. Армянские военные пронесли по Красной площади Боевое знамя 89-й стрелковой Таманской Краснознаменной орденов Кутузова и Красной Звезды дивизии, участвовавшей в штурме Берлина. Это напоминание того, что в годы Великой Отечественной войны сражались более 600 тысяч представителей армянского народа.

Знаменная группа сводной роты почетного караула минобороны Республики Беларусь во главе с командиром роты почетного караула комендантского батальона Минской военной комендатуры страшим лейтенантом Владиславом Шепелевичем пронесла по Красной площади боевые знамена партизанского отряда имени Железняка и прославленных соединений, принимавших участие в освобождении Белорусской ССР, чья территория и народ более всего пострадали от нашествия фашистов. По разным данным, каждый четвертый белорус погиб тогда.

Казахстан на параде представили военнослужащие десантно-штурмовых войск. Возглавил расчет подполковник Улан Нургазиев - командир десантно-штурмовой бригады, которая по итогам минувшего года признана лучшим соединением казахских Вооруженных сил.

В составе парадного расчета Кыргызской Республики, возглавляемого полковником Бекказы Туменбаевым, прошли курсанты Военного института имени героя Советского Союза генерал-лейтенанта К.Усенбекова.

Парадный расчет Республики Таджикистан, состоявший только из офицеров, возглавлял командир комендантского батальона минобороны подполковник Файзимухаммад Хофиззода.