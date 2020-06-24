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Рубрика: Экономика

Здоровье с поля

"Зеленый стандарт" гарантирует доступные и полезные продукты питания
Текст: Андрей Гурьев (президент Российской ассоциации производителей удобрений)
Российская газета - Спецвыпуск № 136(8190)
По прогнозам ООН, к 2050 году население планеты увеличится до почти 10 миллиардов человек, которым потребуется на 60 процентов больше продуктов питания, чем сегодня. Но уже сейчас более 820 миллионов человек недоедают. По оценкам Всемирной продовольственной программы, пандемия коронавируса может эту ситуацию усугубить, вплоть до массового голода.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В апреле главы сразу нескольких международных организаций, фермерских ассоциаций и ученые предупредили, что пандемия коронавируса грозит перебоями с поставками продовольствия. Они призвали правительства различных стран принять надлежащие меры, включая рекультивацию сельскохозяйственных земель и увеличение производства питательной и доступной еды для населения планеты. То есть, по сути, сосредоточиться на развитии устойчивого сельского хозяйства.

Россия в этом смысле находится в очень выгодной ситуации в сравнении со многими другими странами. Во-первых, в стране ведется работа по восстановлению и повышению плодородия российских земель сельхозназначения, их рациональному использованию. За последние два года введено в оборот 2,5 миллиона гектаров новых земель. По замыслу Минсельхоза России, до 2030 года планируется вовлечь в сельхозоборот еще не менее 10 миллионов гектаров земель, а мелиорируемые площади могут увеличиться на 1,6 миллиона гектаров.

Фото: iStock
В Госдуме подготовлен третий пакет мер поддержки аграриев

За последние пять лет российские производители минеральных удобрений увеличили поставки аграриям страны на 40 процентов, для обеспечения растущей потребности в удобрениях и мелиорантах в ближайшие пять лет предприятия отрасли планируют инвестировать в развитие производства более 1 триллиона рублей.

Во-вторых, Россия - одна из немногих стран мира, производящая и применяющая минеральные удобрения с эталонным экологическим качеством. Нам удается сочетать высокий уровень продовольственной безопасности с чистотой и экологичностью продуктов питания. Мы по-прежнему производим самую чистую пищу в мире - без ГМО, на минеральных удобрениях без токсичных примесей, в том числе и тяжелых металлов.

В 2019 году Министерство сельского хозяйства России разработало проект федерального закона о сельхозпродукции, сырье и продовольствии с улучшенными экологическими характеристиками, выделяющий "зеленую" продукцию в отдельный сегмент, отличный и от органических продуктов питания, и от массового рынка. Она будет представлена на рынке под национальным брендом "Зеленый стандарт". Это продукция, при производстве которой соблюдаются требования по чистоте не такие жесткие, как при производстве органической продукции. Но эти требования и не ограничивают возможности аграриев в применении достижений научно-технического прогресса в сфере сельского хозяйства. При этом продукция, выращенная по "зеленому стандарту", в отличие от органики, по цене будет доступна для всех потребителей. Сертификация "зеленой" сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия будет проходить по ГОСТам, вступившим в силу в марте этого года.

Производители минеральных удобрений увеличили поставки аграриям на 40 процентов

Многие крупные участники агропродовольственного сектора уже выразили свой интерес к развитию этого направления и поддержали наше предложение создать независимую ассоциацию "Зеленый клуб". Мы рассчитываем, что в нее войдут представители всех сегментов АПК по всей цепочке сельхозпроизводства "от руды до еды", которые в своей деятельности будут руководствоваться соблюдением экологических стандартов. Идею создания клуба поддержали представители отрасли минеральных удобрений, производителей средств защиты растений, сельского хозяйства и пищевой промышленности, федеральных торговых сетей, Роскачества, РСПП.

Реализация этой инициативы не потребует расходов бюджета, а ее эффектом, по экспертным оценкам, станут как минимум 40 миллиардов рублей дополнительных налогов.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Аграрии просят не вводить лицензирование и сертификацию семян

В результате производители продуктов питания получат сырье стабильно высокого качества, а потребители - здоровое продовольствие по доступной цене. При этом внедрение принципов устойчивого сельского хозяйства и "Зеленого стандарта" послужат долгосрочными факторами роста российского агропромышленного комплекса страны. Интенсивное развитие АПК на этой основе позволит полностью обеспечить население доступными и здоровыми продуктами питания и поддерживать высокую рентабельность отечественного агробизнеса - за счет интенсификации сельхозпроизводства и при сохранении агроландшафтов.

Пройдя путь от крупнейшего в мире импортера зерна конца 80-х годов до многолетнего лидера по поставкам пшеницы с долей мирового рынка около 20 процентов, Россия вошла в число стран, чей вклад в глобальную продовольственную безопасность сложно переоценить, особенно в период преодоления последствий пандемии и постепенного восстановления мировой экономики. Мы имеем все ресурсы и возможности для того, чтобы в ближайшее время войти в число мировых лидеров среди стран с устойчивым сельским хозяйством.

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