В России началась приемная кампания

В России с 20 июня началась приемная кампания в высшие учебные заведения, которая продлится до 18 августа включительно. Главная особенность этого года - вчерашние выпускники школ могут подать документы в выбранные вузы еще до получения результатов Единого государственного экзамена.

Напомним, что в этом году из-за пандемии сроки ЕГЭ были скорректированы. Ожидается, что пробные экзамены без учеников пройдут 29 и 30 июня, а непосредственная очная сдача ЕГЭ продлится с 3 июля по 23 июля. Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем учебным предметам, кроме русского языка и иностранных языков) и 25 июля - по всем учебным предметам. Те, кто по уважительным причинам не сможет сдать экзамен в июле, имеют возможность принять участие в ЕГЭ в первой декаде августа. После сдачи экзаменов набранные баллы появятся в системе автоматически, и приемная комиссия проранжирует студентов в своих конкурсных списках.

Согласно утвержденным Министерством науки и высшего образования РФ особенностям приема студентов в вузы, списки поступающих должны быть размещены на официальном сайте учебного заведения 19 августа, а приказы о зачислении абитуриентов на основные конкурсные места опубликованы 26 августа. Не позднее 15 сентября 2020 года вуз должен опубликовать объявление о дополнительном приеме по программам бакалавриата и специалитета по очной и очно-заочной формам обучения.

В Беларуси вступительная кампания в вузы начнется в этом году на месяц позже, чем в России, - с 25 июля

К слову, в этом году российские вузы получили дополнительно 11,4 тысячи бюджетных мест, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Приоритет будет отдан региональным вузам, которые находятся за пределами Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. В рамках конкурса, проведенного Минобрнауки России, будет сформирован рейтинг высших учебных заведений, который и будет учитываться при распределении дополнительных бюджетных мест.

В лидерах в этом году медицинские специальности. По поручению Президента России медвузы увеличивают набор. Также в топе по бюджетным местам вузы, реализующие программы педагогического, сельскохозяйственного и IT-направления.

В Беларуси вступительная кампания начнется на месяц позже, чем в России. Из-за пандемии коронавируса дата начала проведения центрального тестирования была перенесена с 13 июня на 25 июня. Последний тест пройдет 16 июля, а резервными днями для тех, кто не смог сдать по уважительной причине, станут 19, 21 и 23 июля. В связи с этим изменились и сроки подачи документов в вузы. Приемные комиссии большинства вузов начнут принимать документы от абитуриентов на бюджетное и платное отделения с 25 июля, а не с 16 июля, как это было определено раньше. Таким образом, в нынешнем году основная вступительная кампания завершится не в начале, а в середине августа.

Что касается Белорусско-Российского университета в Могилеве, то там уже идет прием документов от абитуриентов, поступающих на бюджет по российским программам, а на бюджетное обучение по белорусским программам документы можно будет подать с 25 июля по 31 июля.